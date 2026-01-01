Déployer Sure en 1 clic.
Application de finances personnelles auto-hébergée pour suivre le patrimoine net, les comptes, les transactions et les investissements, avec une maîtrise totale de vos données.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Sure
Sure est une application de finances personnelles et de gestion de patrimoine open source, maintenue par la communauté, conçue pour les personnes qui souhaitent un contrôle total de leurs données financières. Elle suit les comptes bancaires, les investissements et les prêts, enregistre et catégorise les transactions, surveille la valeur nette au fil du temps et prend en charge les foyers multi-utilisateurs — le tout stocké dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux outils financiers hébergés, Sure fonctionne entièrement sur votre serveur sans abonnement SaaS, sans partage de données avec des tiers et sans risque d'interruption de service. L'intégration optionnelle d'OpenAI ajoute une catégorisation des transactions basée sur l'IA et des requêtes financières en langage naturel. Un worker Sidekiq en arrière-plan gère les importations et les notifications planifiées tandis que l'application principale affiche le tableau de bord interactif.
Principales fonctionnalités de Sure
Tableau de Bord de la Valeur Nette
Regroupez tous les soldes de compte en une seule vue de la valeur nette qui se met à jour au fur et à mesure que les transactions sont enregistrées, offrant une image claire de la santé financière globale.
Gestion de compte
Gérez les comptes courants, d'épargne, de carte de crédit, de prêt et d'investissement depuis une interface unique avec l'historique complet des transactions pour chacun.
Catégorisation des transactions
Importez, organisez et catégorisez les transactions avec une automatisation basée sur des règles et des ajustements manuels pour créer des rapports de dépenses précis.
Suivi du portefeuille d'investissement
Suivez vos placements boursiers et la performance de votre portefeuille grâce à des données de prix en temps réel provenant de Yahoo Finance ou Twelve Data, selon un calendrier configurable.
Assistant financier IA
L'intégration facultative d'OpenAI permet des requêtes en langage naturel concernant les habitudes de dépenses et la catégorisation automatisée des transactions importées.
Ménages multi-utilisateurs
Invitez les membres du foyer avec leurs propres comptes tout en partageant les budgets et les objectifs financiers sur la même instance auto-hébergée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Sure
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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