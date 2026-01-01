Déployer Lowcoder avec une installation en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration avec glisser-déposer et des connecteurs de données réelles.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lowcoder
Lowcoder est une plateforme low-code open-source qui permet aux développeurs et aux équipes opérationnelles d'assembler des outils internes, des panneaux d'administration et des portails clients avec un constructeur visuel par glisser-déposer. Avec plus de 50 composants, des connecteurs natifs pour les bases de données et les API REST, et un support JavaScript complet pour la logique métier, les équipes livrent des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines — sans reconstruire un frontend à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Lowcoder sur votre propre VPS maintient la logique d'application, les identifiants des sources de données et les données des utilisateurs internes au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers aux flux de travail dont votre entreprise dépend au quotidien.
Principales fonctionnalités de Lowcoder
Créateur visuel par glisser-déposer
Composez des interfaces à partir de plus de 50 composants prédéfinis — tableaux, formulaires, graphiques, modales, et plus encore — et liez-les directement à des requêtes de données sans écrire de HTML ou de CSS.
Connecteurs de données natifs
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, aux API REST, à GraphQL et aux outils SaaS populaires sans écrire de code d'intégration personnalisé.
Logique métier JavaScript
Écrivez du JavaScript en ligne dans les requêtes et les gestionnaires d'événements pour exprimer des transformations de données et des flux de travail que les outils purement sans code ne peuvent pas capturer.
Modules réutilisables
Regroupez les écrans couramment utilisés en modules et intégrez-les dans plusieurs applications, maintenant la cohérence des outils internes à mesure que le catalogue s'enrichit.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez les autorisations par application, par page et par requête afin que chaque membre de l'équipe ne voie que les outils et les données pertinents pour son rôle.
Intégration d'applications et API
Intégrez les applications Lowcoder dans des sites existants et pilotez-les via une API REST, en intégrant les flux de travail low-code dans votre surface produit plus large.
Pourquoi choisir Hostinger pour Lowcoder
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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