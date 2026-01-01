Déployer Jitsu en un clic.
Plateforme de données client open source qui capture les événements produit et les diffuse vers votre entrepôt de données, vos outils marketing et vos API en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jitsu
Jitsu est une plateforme de données client open source conçue pour les ingénieurs comme alternative auto-hébergée à Segment. Elle capture les événements de produits et de sites web via des SDK natifs, les traite avec des fonctions JavaScript sans serveur, et transmet les résultats aux entrepôts de données, aux outils marketing et aux points de terminaison HTTP personnalisés avec une latence inférieure à la seconde.
L'auto-hébergement de Jitsu sur votre VPS maintient chaque charge utile d'événement, identifiant client et configuration de pipeline sur votre propre infrastructure — pas de tarification par événement, pas de limites MTU et pas de verrouillage propriétaire. Ce déploiement regroupe le pipeline d'événements complet de Jitsu (console, ingestion, rotor et bulker) avec PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB et Redpanda, vous offrant une CDP prête pour la production dans une seule pile Compose.
Principales fonctionnalités de Jitsu
Flux d'événements en temps réel
Transmet les événements capturés vers les entrepôts de données et les destinations SaaS en quelques secondes, alimentant les tableaux de bord en direct, les audiences et l'analyse produit.
Destinations d'entrepôt natives
Charge les événements directement dans Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres et S3 avec la gestion de schéma intégrée — aucun outil ETL séparé n'est requis.
Fonctions JavaScript
Filtrez, enrichissez et reformatez les événements à l'aide de fonctions JavaScript personnalisées qui s'exécutent côté serveur avant que les événements n'atteignent les destinations.
Connecteurs de source
Extraire des données de bases de données, d'API SaaS et de fichiers à l'aide de connecteurs Singer et Airbyte pour l'ingestion par lots, parallèlement aux flux en temps réel.
Stockage du profil utilisateur
Maintenir des profils unifiés de visiteurs et d'utilisateurs dans MongoDB pour les cas d'utilisation de résolution d'identité multi-appareils, de segmentation et de personnalisation.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez les données d'événements clients, les identifiants et les informations personnelles identifiables (PII) au sein de votre propre VPS — Jitsu ne communique jamais avec l'extérieur et n'ajoute aucun fournisseur tiers à votre pipeline de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jitsu
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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