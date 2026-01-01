Jitsu est une plateforme de données client open source conçue pour les ingénieurs comme alternative auto-hébergée à Segment. Elle capture les événements de produits et de sites web via des SDK natifs, les traite avec des fonctions JavaScript sans serveur, et transmet les résultats aux entrepôts de données, aux outils marketing et aux points de terminaison HTTP personnalisés avec une latence inférieure à la seconde.

L'auto-hébergement de Jitsu sur votre VPS maintient chaque charge utile d'événement, identifiant client et configuration de pipeline sur votre propre infrastructure — pas de tarification par événement, pas de limites MTU et pas de verrouillage propriétaire. Ce déploiement regroupe le pipeline d'événements complet de Jitsu (console, ingestion, rotor et bulker) avec PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB et Redpanda, vous offrant une CDP prête pour la production dans une seule pile Compose.