Centrifugo est un serveur de messagerie temps réel open-source et agnostique au langage qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, le streaming HTTP, les Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités temps réel aux applications existantes sans les réécrire.

L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services temps réel commerciaux comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.