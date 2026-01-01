Déployer Centrifugo en 1 clic.
Serveur de messagerie en temps réel évolutif pour la création d'applications en direct avec WebSocket et la messagerie pub/sub.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Centrifugo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Centrifugo
Centrifugo est un serveur de messagerie temps réel open-source et agnostique au langage qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, le streaming HTTP, les Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités temps réel aux applications existantes sans les réécrire.
L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services temps réel commerciaux comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.
Principales fonctionnalités de Centrifugo
Intégration indépendante de la langue
N'importe quel backend peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités en temps réel sans modifier votre pile technologique existante.
Historique des messages et récupération
Stocke les messages récents par canal et rejoue automatiquement les événements manqués aux clients qui se reconnectent, prévenant la perte de données lors de brèves déconnexions.
Évolutivité horizontale
Le moteur basé sur Redis vous permet d'exécuter plusieurs nœuds Centrifugo et de gérer des millions de connexions simultanées à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit.
Suivi de présence
Suit les utilisateurs connectés dans chaque canal et diffuse les événements de connexion/déconnexion, permettant des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie et les listes d'utilisateurs actifs.
Admin Panel intégré
Surveillez les connexions, les canaux et le flux de messages en temps réel via l'interface utilisateur d'administration web sans avoir à configurer des outils d'observabilité distincts.
Pourquoi choisir Hostinger pour Centrifugo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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