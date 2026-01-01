Déployer OmniRoute en un clic.
Passerelle IA auto-hébergée qui achemine n'importe quel LLM via un point de terminaison compatible OpenAI unique avec repli intelligent et compression de jetons.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OmniRoute
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OmniRoute
OmniRoute est une passerelle d'IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un point de terminaison unique compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.
Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés en fonctionnement. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, vos règles de routage et vos données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.
Principales fonctionnalités de OmniRoute
Un point d'accès unifié
Exposer une seule API compatible OpenAI et connecter Claude Code, Codex, Cursor, Cline, ou Copilot sans configuration par outil.
231+ fournisseurs
Acheminez les requêtes vers plus de 231 fournisseurs de modèles, y compris plus de 50 niveaux gratuits de Claude, GPT et Gemini.
Repli automatique intelligent
Retenter automatiquement avec un autre fournisseur lorsqu'un échoue, impose des limites de débit ou renvoie une erreur, afin de maintenir vos agents en fonctionnement.
Compression de jetons
La compression RTK empilée et Caveman réduit de 15 à 95 % le nombre de jetons par requête afin de réduire les coûts et d'accélérer les réponses.
MCP et multimodal
Les API MCP, A2A et multimodales intégrées vous permettent d'intégrer OmniRoute dans les outils des agents et les flux de travail d'images ou audio.
Pourquoi choisir Hostinger pour OmniRoute
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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