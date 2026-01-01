Jusqu’à 70 % de rabais sur OmniRoute

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Passerelle IA auto-hébergée qui achemine n'importe quel LLM via un point de terminaison compatible OpenAI unique avec repli intelligent et compression de jetons.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OmniRoute

OmniRoute est une passerelle d'IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un point de terminaison unique compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.

Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés en fonctionnement. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, vos règles de routage et vos données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OmniRoute

Un point d'accès unifié

Exposer une seule API compatible OpenAI et connecter Claude Code, Codex, Cursor, Cline, ou Copilot sans configuration par outil.

231+ fournisseurs

Acheminez les requêtes vers plus de 231 fournisseurs de modèles, y compris plus de 50 niveaux gratuits de Claude, GPT et Gemini.

Repli automatique intelligent

Retenter automatiquement avec un autre fournisseur lorsqu'un échoue, impose des limites de débit ou renvoie une erreur, afin de maintenir vos agents en fonctionnement.

Compression de jetons

La compression RTK empilée et Caveman réduit de 15 à 95 % le nombre de jetons par requête afin de réduire les coûts et d'accélérer les réponses.

MCP et multimodal

Les API MCP, A2A et multimodales intégrées vous permettent d'intégrer OmniRoute dans les outils des agents et les flux de travail d'images ou audio.

Pourquoi choisir Hostinger pour OmniRoute

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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