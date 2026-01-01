Déployer Wealthfolio en un clic.
Outil de suivi d'investissements personnels open source pour les portefeuilles, le patrimoine net et l'analyse de la performance financière.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Wealthfolio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wealthfolio
Wealthfolio est un suivi d'investissement open-source axé sur la confidentialité qui consolide les avoirs de plusieurs courtiers et banques dans un tableau de bord unique. Il suit la performance du portefeuille, la valeur nette, les dividendes et les revenus, et compare vos rendements à des indices comme le S&P 500 — le tout sans envoyer vos données financières à un cloud tiers.
L'auto-hébergement de Wealthfolio sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos dossiers financiers. L'application stocke tout dans une base de données SQLite locale, ce qui simplifie les sauvegardes et élimine les frais d'abonnement. Avec la prise en charge des importations CSV, des simulations de Monte Carlo pour la planification de la retraite et des recommandations intégrées de rééquilibrage de portefeuille, il couvre tout le spectre de la gestion des investissements personnels.
Principales fonctionnalités de Wealthfolio
Consolidation multi-courtiers
Regroupez les avoirs de plusieurs courtiers et comptes bancaires dans un tableau de bord unifié, avec prise en charge de l'importation CSV pour une intégration facile.
Analyse de la performance du portfolio
Comparez les performances de votre compte par rapport aux principaux indices tels que le S&P 500 et suivez les rendements pondérés dans le temps sur l'ensemble de votre historique d'investissement.
Suivi du patrimoine net
Surveillez tous les actifs et passifs ensemble pour obtenir une image précise et à jour de votre situation financière globale au fil du temps.
Suivi des dividendes et des revenus
Suivez automatiquement les paiements de dividendes et les revenus d'intérêts sur l'ensemble de vos avoirs, vous offrant une vue claire de vos sources de revenus passifs.
Outils de planification de la retraite
Exécutez des simulations Monte Carlo et des projections FIRE pour tester la robustesse de votre stratégie d'épargne et estimer quand vous pourrez atteindre l'indépendance financière.
Rééquilibrage de portefeuille
Définissez les pourcentages d'allocation d'actifs cibles et recevez des recommandations de rééquilibrage qui maintiennent votre portefeuille aligné sur votre stratégie d'investissement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wealthfolio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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