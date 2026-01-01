Déployer evcc en un clic.
Contrôleur de charge de VE optimisé pour le solaire et gestionnaire d'énergie domestique pour des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs et de véhicules.
Trouvez le forfait VPS idéal pour evcc
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec evcc
evcc est un contrôleur de charge de VE et un système de gestion de l'énergie domestique open source qui privilégie la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite plutôt qu'avec l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batterie, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la charge en fonction de l'excédent photovoltaïque en direct, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.
L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS maintient les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, supprime toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de charge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.
Principales fonctionnalités de evcc
Recharge du surplus solaire
Charge votre VE avec l'excès d'énergie photovoltaïque en temps réel, maximisant l'autoconsommation et minimisant les importations du réseau.
Prise en charge dynamique des tarifs
Planifie la recharge pendant les heures les moins chères des tarifs d'électricité dynamiques tels que Tibber, aWATTar et Octopus.
Des centaines d'appareils
S'intègre avec les chargeurs, compteurs, onduleurs et véhicules de ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, et bien d'autres encore.
Configuration via navigateur
Configurez les bornes de recharge, les véhicules, les compteurs et les points de charge via une interface utilisateur web guidée sans modifier manuellement les fichiers YAML.
Prise en charge de la batterie domestique
Coordonne la recharge des VE avec l'état de charge de la batterie domestique afin que la batterie de votre maison ne soit pas déchargée pour alimenter la voiture.
API REST et MQTT
Expose une API REST et MQTT complète pour Home Assistant, openHAB, Node-RED et les automatisations personnalisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour evcc
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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