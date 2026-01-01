evcc est un contrôleur de charge de VE et un système de gestion de l'énergie domestique open source qui privilégie la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite plutôt qu'avec l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batterie, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la charge en fonction de l'excédent photovoltaïque en direct, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.

L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS maintient les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, supprime toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de charge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.