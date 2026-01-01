Déployer Multica en une installation en un clic.
Plateforme d'agents gérés open source qui transforme les agents d'IA de programmation en coéquipiers auxquels vous pouvez assigner du travail.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Multica
Multica est une plateforme d'agents gérés open source qui vous permet de traiter les agents d'IA de codage comme des coéquipiers plutôt que comme des sessions de chat ponctuelles. Assignez des tâches à des agents spécifiques, suivez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Elle prend en charge n'importe quel CLI d'agent installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.
L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS maintient chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.
Principales fonctionnalités de Multica
Soutien multi-agents
Connectez Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres CLI d'agents de codage via un tableau de bord unique.
Démon d'exécution local
Un démon léger s'exécute sur vos propres machines afin que les agents s'exécutent par rapport à l'espace de travail réel et aux identifiants que vous possédez déjà.
Attribution et suivi des tâches
Attribuez des tâches à des agents spécifiques et suivez les progrès, les résultats et les décisions en temps réel sans consulter les fils de discussion.
Bibliothèque de compétences réutilisables
Capturez les compétences des agents une seule fois et réappliquez-les à travers les espaces de travail et les coéquipiers afin que les capacités se renforcent au fil du temps.
Automatisation des webhooks
Déclenchez des workflows d'agent depuis GitHub, Lark ou tout autre service externe via les gestionnaires de webhook autopilot intégrés.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les tâches, les modifications de code et les identifiants d'intégration restent sur votre VPS, sans télémétrie et sans tarification par siège.
Pourquoi choisir Hostinger pour Multica
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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