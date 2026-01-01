Multica est une plateforme d'agents gérés open source qui vous permet de traiter les agents d'IA de codage comme des coéquipiers plutôt que comme des sessions de chat ponctuelles. Assignez des tâches à des agents spécifiques, suivez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Elle prend en charge n'importe quel CLI d'agent installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.

L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS maintient chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.