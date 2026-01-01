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CMS headless open-source qui s'intègre à n'importe quelle base de données SQL avec des API REST et GraphQL auto-générées.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Directus

Directus est un CMS headless flexible et open-source qui repose sur n'importe quelle base de données SQL et fournit instantanément une API REST et GraphQL dynamique ainsi qu'une interface d'administration intuitive. Contrairement aux plateformes CMS qui imposent des structures de contenu rigides, Directus vous permet de modéliser les données exactement comme votre application en a besoin — puis génère automatiquement une API complète, sans nécessiter de code.

L'auto-hébergement de Directus sur votre propre VPS garde votre contenu, vos ressources multimédias et vos données utilisateur entièrement sous votre contrôle. Vous évitez la tarification par siège, les limites de débit d'API et le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, tout en bénéficiant de la flexibilité d'étendre la plateforme avec des extensions personnalisées, des webhooks et des intégrations adaptés à votre flux de travail.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Directus

APIs générées automatiquement

Chaque modèle de données que vous créez produit instantanément des points de terminaison REST et GraphQL, éliminant le travail manuel de développement d'API.

Interface d'administration intuitive

Les utilisateurs non techniques peuvent gérer le contenu, les médias et les données structurées via une interface soignée sans toucher au code.

Autorisations basées sur les rôles

Définissez des règles d'accès granulaires par rôle, collection et champ pour contrôler précisément qui peut lire ou écrire quelles données.

Abonnements en temps réel

Les abonnements basés sur WebSocket permettent aux applications clientes de réagir aux changements de données instantanément sans interrogation.

Architecture extensible

Les hooks personnalisés, les modules et les composants d'affichage vous permettent d'adapter Directus à n'importe quel flux de travail de contenu ou exigence d'intégration.

Pourquoi choisir Hostinger pour Directus

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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