Déployer Directus en un clic.
CMS headless open-source qui s'intègre à n'importe quelle base de données SQL avec des API REST et GraphQL auto-générées.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Directus
Directus est un CMS headless flexible et open-source qui repose sur n'importe quelle base de données SQL et fournit instantanément une API REST et GraphQL dynamique ainsi qu'une interface d'administration intuitive. Contrairement aux plateformes CMS qui imposent des structures de contenu rigides, Directus vous permet de modéliser les données exactement comme votre application en a besoin — puis génère automatiquement une API complète, sans nécessiter de code.
L'auto-hébergement de Directus sur votre propre VPS garde votre contenu, vos ressources multimédias et vos données utilisateur entièrement sous votre contrôle. Vous évitez la tarification par siège, les limites de débit d'API et le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, tout en bénéficiant de la flexibilité d'étendre la plateforme avec des extensions personnalisées, des webhooks et des intégrations adaptés à votre flux de travail.
Principales fonctionnalités de Directus
APIs générées automatiquement
Chaque modèle de données que vous créez produit instantanément des points de terminaison REST et GraphQL, éliminant le travail manuel de développement d'API.
Interface d'administration intuitive
Les utilisateurs non techniques peuvent gérer le contenu, les médias et les données structurées via une interface soignée sans toucher au code.
Autorisations basées sur les rôles
Définissez des règles d'accès granulaires par rôle, collection et champ pour contrôler précisément qui peut lire ou écrire quelles données.
Abonnements en temps réel
Les abonnements basés sur WebSocket permettent aux applications clientes de réagir aux changements de données instantanément sans interrogation.
Architecture extensible
Les hooks personnalisés, les modules et les composants d'affichage vous permettent d'adapter Directus à n'importe quel flux de travail de contenu ou exigence d'intégration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Directus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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