SQLChat est un client SQL basé sur le chat qui se connecte à vos bases de données existantes et vous permet de les interroger en utilisant le langage naturel. Au lieu d'écrire du SQL manuellement, vous décrivez ce que vous voulez en langage clair et SQLChat le traduit en une requête SQL, l'exécute et renvoie les résultats — le tout au sein d'une interface conversationnelle. Il lit automatiquement le schéma de votre base de données de sorte que les requêtes générées fassent référence à de vrais noms de tables et de colonnes.

L'auto-hébergement de SQLChat sur votre VPS signifie que les identifiants de base de données et les résultats des requêtes ne quittent jamais votre propre infrastructure. Sa conception sans état et à service unique le rend léger et facile à maintenir, tandis que la prise en charge d'un point de terminaison d'IA personnalisé vous permet d'acheminer l'inférence via n'importe quel modèle compatible OpenAI.