Déployer SQLChat en un clic.
Client SQL alimenté par l'IA et basé sur le chat qui interroge n'importe quelle base de données en utilisant l'anglais courant au lieu d'écrire du SQL.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SQLChat
SQLChat est un client SQL basé sur le chat qui se connecte à vos bases de données existantes et vous permet de les interroger en utilisant le langage naturel. Au lieu d'écrire du SQL manuellement, vous décrivez ce que vous voulez en langage clair et SQLChat le traduit en une requête SQL, l'exécute et renvoie les résultats — le tout au sein d'une interface conversationnelle. Il lit automatiquement le schéma de votre base de données de sorte que les requêtes générées fassent référence à de vrais noms de tables et de colonnes.
L'auto-hébergement de SQLChat sur votre VPS signifie que les identifiants de base de données et les résultats des requêtes ne quittent jamais votre propre infrastructure. Sa conception sans état et à service unique le rend léger et facile à maintenir, tandis que la prise en charge d'un point de terminaison d'IA personnalisé vous permet d'acheminer l'inférence via n'importe quel modèle compatible OpenAI.
Principales fonctionnalités de SQLChat
Requêtes en langage naturel
Décrivez ce que vous voulez en langage clair et SQLChat génère le SQL, l'exécute et renvoie les résultats sans que vous ayez besoin de connaître la syntaxe exacte.
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase et à d'autres bases de données à partir d'une interface unique sans changer d'outils.
IA consciente des schémas
SQLChat lit automatiquement le schéma de votre base de données, permettant à l'IA de générer des requêtes précises qui référencent les noms réels des tables et des colonnes.
Point de terminaison IA personnalisé
Dirigez SQLChat vers n'importe quel point de terminaison d'API compatible OpenAI, y compris les modèles auto-hébergés via Ollama, afin de maintenir l'inférence d'IA sur votre propre infrastructure.
Déploiement sans état
En mode utilisateur unique, SQLChat ne stocke aucune donnée côté serveur — les profils de connexion résident dans le navigateur, maintenant le déploiement léger et sans dépendance de base de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour SQLChat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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