Opengist est un pastebin auto-hébergé qui stocke chaque extrait comme un véritable dépôt Git. Contrairement aux outils de collage basés sur des bases de données, chaque gist est entièrement clonable — les utilisateurs peuvent pousser des mises à jour, consulter l'historique complet des commits et collaborer via des commandes Git standard sur HTTP ou SSH. Une interface web épurée offre la coloration syntaxique, la recherche en texte intégral et des modes de visibilité public, privé et non répertorié pour chaque extrait.

Héberger Opengist sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos extraits de code et de vos collages sans les partager avec des services tiers. SQLite est utilisé par défaut sans nécessiter de conteneur de base de données supplémentaire. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur avec accès aux paramètres de l'instance et à la gestion des utilisateurs.