Déployer Opengist en 1 clic.
Pastebin auto-hébergé propulsé par Git pour le partage d'extraits de code avec coloration syntaxique et historique complet des versions.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Opengist
Opengist est un pastebin auto-hébergé qui stocke chaque extrait comme un véritable dépôt Git. Contrairement aux outils de collage basés sur des bases de données, chaque gist est entièrement clonable — les utilisateurs peuvent pousser des mises à jour, consulter l'historique complet des commits et collaborer via des commandes Git standard sur HTTP ou SSH. Une interface web épurée offre la coloration syntaxique, la recherche en texte intégral et des modes de visibilité public, privé et non répertorié pour chaque extrait.
Héberger Opengist sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos extraits de code et de vos collages sans les partager avec des services tiers. SQLite est utilisé par défaut sans nécessiter de conteneur de base de données supplémentaire. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur avec accès aux paramètres de l'instance et à la gestion des utilisateurs.
Principales fonctionnalités de Opengist
Stockage basé sur Git
Chaque extrait est stocké comme un véritable dépôt Git, offrant un historique des versions, des différences et un accès de clonage HTTP ou SSH prêt à l'emploi.
Coloration syntaxique
Prend en charge des centaines de langues avec détection automatique et remplacement manuel pour une coloration syntaxique précise de tout extrait de code ou fichier de configuration.
Contrôles de visibilité
Rendez vos gists individuels publics, privés ou non répertoriés pour contrôler précisément qui peut découvrir et consulter vos extraits.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans tous les gists par contenu, nom de fichier ou langue à l'aide de l'index Bleve intégré — aucun moteur de recherche externe n'est requis.
Connexion OAuth
Connectez-vous avec GitHub, GitLab, Gitea ou tout fournisseur compatible OIDC au lieu de gérer un compte local distinct.
Extraits intégrables
Intégrez n'importe quel gist dans des pages externes avec une balise de script générée qui affiche du code en direct, avec coloration syntaxique, en ligne.
Pourquoi choisir Hostinger pour Opengist
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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