Déployer Budibase en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications métier internes, des panneaux d'administration et des flux de travail automatisés sans codage intensif.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Budibase
Budibase est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des flux de travail automatisés grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer. Elle se connecte à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, des API REST et sa propre base de données intégrée, transformant les sources de données en applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.
L'auto-hébergement de Budibase sur votre propre VPS maintient les données critiques et la logique applicative au sein de votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences de souveraineté des données et de conformité que les outils low-code hébergés dans le cloud ne peuvent pas satisfaire. La pile complète — service applicatif, worker, CouchDB, Redis et MinIO — s'exécute dans un déploiement unique sans dépendances externes.
Principales fonctionnalités de Budibase
Générateur d'applications visuel
Glissez-déposez des composants — tableaux, formulaires, graphiques et boutons — sur un canevas pour composer des applications métier fonctionnelles sans écrire de code frontend.
Connexions de données multisources
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à la base de données CouchDB intégrée afin que les applications puissent lire et écrire à partir de vos sources de données existantes.
Automatisation des flux de travail
Définissez des processus automatisés avec des déclencheurs, des conditions et des actions pour remplacer les étapes manuelles dans les flux d'approbation, les notifications et les opérations de données.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des rôles aux utilisateurs au niveau de l'application afin que chaque membre de l'équipe ne voie que les données et les actions appropriées à ses responsabilités.
Logique JavaScript personnalisée
Passez au JavaScript lorsque les liaisons visuelles ne suffisent pas, offrant aux développeurs un contrôle précis sur les transformations de données et le comportement conditionnel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Budibase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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