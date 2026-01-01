Déployer FitTrackee en 1 clic.
Traqueur d'activités de plein air auto-hébergé pour les téléchargements GPX, les cartes d'itinéraire et les statistiques d'entraînement pour la course à pied, le cyclisme et la randonnée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FitTrackee
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FitTrackee
FitTrackee est un traqueur d'activités de plein air auto-hébergé, conçu pour les coureurs, les cyclistes, les randonneurs et toute personne qui enregistre des traces GPX sur une montre de sport, un téléphone ou un appareil GPS. Téléchargez des fichiers d'activité, visualisez les itinéraires sur des cartes interactives et consultez les statistiques de distance, d'élévation, de vitesse et de durée — le tout sur une infrastructure que vous possédez, sans qu'aucune plateforme de fitness tierce ne collecte vos données de mouvement.
Exécuter FitTrackee sur un VPS permet de garder votre historique d'entraînement, vos traces de localisation et vos records personnels privés et portables. Le support multi-utilisateur, une API REST documentée, des données météorologiques optionnelles par entraînement et la fédération basée sur ActivityPub en font une alternative pratique à Strava ou Garmin Connect pour les individus, les petits clubs et les athlètes soucieux de leur vie privée.
Principales fonctionnalités de FitTrackee
Chargement de fichiers GPX
Importez des traces GPX depuis des montres de sport, des téléphones et des appareils GPS pour constituer une archive privée de chaque activité de plein air.
Cartes d'itinéraires interactives
Visualisez chaque entraînement sur des cartes basées sur OpenStreetMap avec relecture complète de la piste, zoom et des vues détaillées par segment.
Statistiques d'activité
Suivre la distance, la durée, le dénivelé positif, la vitesse moyenne et l'allure sur toutes les séances d'entraînement enregistrées et les périodes.
Prise en charge multisports
Enregistrez la course, le cyclisme, la randonnée, le ski et d'autres sports de plein air dans une seule chronologie avec des résumés par sport.
API REST et fédération
Une API REST documentée et une fédération ActivityPub facultative vous permettent de scripter des intégrations et de partager des activités à travers le fédivers.
Contrôles de confidentialité multi-utilisateur
Hébergez des comptes pour la famille, les amis ou les membres du club avec des paramètres de visibilité par activité et une inscription gérée par l'administrateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour FitTrackee
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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