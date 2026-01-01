Déployer Mini QR en 1 clic.
Générateur de code QR auto-hébergé avec des couleurs et des styles personnalisés, et l'exportation vers PNG, SVG ou ASCII.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mini QR
Mini QR est un générateur de codes QR auto-hébergé, conçu avec Vue 3. Il va au-delà des codes noir et blanc basiques — vous pouvez personnaliser les motifs de points, les styles de coins, les couleurs et les cadres, puis exporter le résultat en PNG, JPG, SVG ou texte ASCII. Un scanner intégré accepte les entrées de caméra ou les téléchargements d'images, et un mode de traitement par lots génère plusieurs codes à partir d'un fichier CSV en une seule passe.
L'auto-hébergement de Mini QR signifie que vos données QR — URL, vCards, identifiants WiFi ou toute charge utile personnalisée — ne transitent jamais par un service tiers. L'application n'a pas de base de données ni de comptes, il n'y a donc rien à gérer après le déploiement.
Principales fonctionnalités de Mini QR
Style de code QR personnalisé
Ajustez les motifs de points, les formes des coins, les couleurs et les éléments du cadre pour correspondre à n'importe quelle marque ou esthétique — bien au-delà des codes noir et blanc standards.
Plusieurs formats d'exportation
Téléchargez les codes finis au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII/Unicode, en conservant la compatibilité du résultat avec tout cas d'utilisation ultérieur.
Scanner QR intégré
Scannez les codes QR directement dans le navigateur via l'appareil photo ou en téléchargeant une image — aucune application ou extension distincte n'est requise.
Génération de lots CSV
Téléchargez un fichier CSV pour générer plusieurs codes QR en une seule passe, utile pour les étiquettes de produits, les billets d'événements ou l'impression de cartes de visite.
Modèles de données
Des formulaires de saisie pré-construits pour les URL, les e-mails, les vCards, les identifiants WiFi et d'autres formats courants rendent l'encodage des données structurées rapide et sans erreur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mini QR
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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