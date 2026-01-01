FileFlows est un système intelligent de traitement de fichiers qui gère et optimise automatiquement votre médiathèque grâce à des flux de travail visuels personnalisables. Il surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers, applique des règles de transcodage intelligentes et peut réduire les besoins en stockage jusqu'à 90 % — le tout sans intervention manuelle. Le support de l'accélération matérielle pour Intel QuickSync, NVIDIA et AMD maintient un traitement rapide même sur de grandes bibliothèques.

L'auto-hébergement de FileFlows sur votre VPS offre à vos flux de travail multimédia des ressources CPU dédiées 24h/24, maintient le traitement de votre bibliothèque entièrement privé et évite les coûts par fichier et les limites de bande passante des services de transcodage basés sur le cloud.