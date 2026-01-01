Déployer FileFlows en un clic.
Processeur de fichiers multimédias automatisé qui transcode et optimise intelligemment votre bibliothèque, réduisant la taille des fichiers jusqu'à 90 %.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FileFlows
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FileFlows
FileFlows est un système intelligent de traitement de fichiers qui gère et optimise automatiquement votre médiathèque grâce à des flux de travail visuels personnalisables. Il surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers, applique des règles de transcodage intelligentes et peut réduire les besoins en stockage jusqu'à 90 % — le tout sans intervention manuelle. Le support de l'accélération matérielle pour Intel QuickSync, NVIDIA et AMD maintient un traitement rapide même sur de grandes bibliothèques.
L'auto-hébergement de FileFlows sur votre VPS offre à vos flux de travail multimédia des ressources CPU dédiées 24h/24, maintient le traitement de votre bibliothèque entièrement privé et évite les coûts par fichier et les limites de bande passante des services de transcodage basés sur le cloud.
Principales fonctionnalités de FileFlows
Concepteur de flux visuel
Créez des pipelines de traitement personnalisés avec un éditeur de flux par glisser-déposer — aucun script n'est nécessaire pour créer des flux de travail complexes en plusieurs étapes.
Jusqu'à 90 % de réduction de taille
Le transcodage intelligent vers H.265/HEVC, AV1 et d'autres codecs modernes réduit considérablement la taille des fichiers tout en préservant la qualité visuelle.
Accélération matérielle
Prend en charge les encodeurs Intel QuickSync, NVIDIA NVENC et AMD pour décharger le transcodage du processeur et traiter les fichiers beaucoup plus rapidement.
Surveillance automatique des fichiers
Surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers et déclenche automatiquement le traitement, afin que votre bibliothèque reste optimisée sans aucune intervention manuelle.
Écosystème de plugins
Étendez FileFlows avec des plugins pour la normalisation audio, la gestion des sous-titres, le renommage de fichiers et l'intégration avec des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.
Pourquoi choisir Hostinger pour FileFlows
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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