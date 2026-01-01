Déployer PicoShare en 1 clic.
Partage de fichiers auto-hébergé minimaliste avec des liens à expiration, des téléversements d'invités et sans limite de taille de fichier.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PicoShare
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PicoShare
PicoShare est un service de partage de fichiers open-source et minimaliste, conçu pour faire une seule chose et la faire bien : télécharger un fichier et partager un lien de téléchargement direct. Contrairement aux plateformes complètes de stockage cloud, PicoShare n'a pas de hiérarchie de dossiers, pas de comptes multi-utilisateurs et pas de quotas de stockage — juste une seule phrase secrète partagée qui protège l'interface d'administration et une URL publique propre pour chaque fichier que vous partagez. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une période de temps ou un nombre de téléchargements configurable, et les liens de téléchargement invités permettent aux contributeurs externes de soumettre des fichiers à votre serveur sans compte.
L'auto-hébergement de PicoShare sur votre VPS signifie que les fichiers partagés sont stockés sur votre propre infrastructure, sans plateforme tierce entre vous et vos destinataires, et qu'aucun fichier n'est rejeté pour être trop volumineux.
Principales fonctionnalités de PicoShare
Liens de partage expirants
Définissez l'expiration des liens après une période spécifique ou un certain nombre de téléchargements, afin que les fichiers partagés soient automatiquement supprimés une fois qu'ils ont rempli leur fonction.
Liens de téléversement pour invités
Générez des liens de téléchargement uniques ou réutilisables afin que des collaborateurs externes puissent soumettre des fichiers à votre serveur sans créer de compte ni voir vos autres fichiers.
Aucune limite de taille de fichier
PicoShare n'impose aucune restriction sur la taille ou le type de fichier, vous pouvez donc partager de grandes vidéos, des images disque ou des archives que les services cloud rejetteraient.
Zéro dépendances externes
SQLite stocke toutes les métadonnées localement — pas de serveur de base de données, pas de Redis, pas de workers en arrière-plan — faisant de l'ensemble du déploiement un conteneur unique.
URLs de téléchargement direct
Chaque fichier partagé obtient une URL de téléchargement direct propre et permanente afin que les destinataires puissent télécharger sans naviguer dans une interface web ni se connecter.
Pourquoi choisir Hostinger pour PicoShare
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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