Déployer Focalboard en un clic.
Outil de gestion de projets open source avec des vues Kanban, tableau, galerie et calendrier pour les équipes et les individus.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Focalboard
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Focalboard
Focalboard est une plateforme de gestion de projet open source développée par Mattermost comme alternative auto-hébergée à Trello, Notion et Asana. Elle combine des tableaux Kanban intuitifs avec plusieurs modes d'affichage — tableau, galerie et calendrier — afin que vous puissiez visualiser les mêmes données de projet dans le format qui convient le mieux à votre flux de travail. Les cartes prennent en charge les propriétés personnalisées, les étiquettes, les dates d'échéance et les pièces jointes, s'adaptant à tout type de projet, des sprints logiciels aux calendriers de contenu.
L'auto-hébergement de Focalboard sur votre VPS signifie des tableaux, des cartes et des membres d'équipe illimités à un coût prévisible — pas de tarification par utilisateur, pas de limites de nombre de tableaux, et aucun risque que les données de votre projet soient monétisées. Le backend SQLite léger ne nécessite aucune base de données externe, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance.
Principales fonctionnalités de Focalboard
Plusieurs modes d'affichage
Basculez entre les vues Kanban, tableau, galerie et calendrier des mêmes données pour correspondre à la façon dont vous concevez votre projet.
Propriétés personnalisées
Ajoutez des champs personnalisés, des étiquettes, des dates et des responsables aux cartes pour adapter chaque tableau à vos exigences spécifiques en matière de flux de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des tableaux simultanément, avec des commentaires et des @mentions qui maintiennent la communication dans son contexte.
Importer des outils populaires
Migrez les projets existants depuis Trello, Asana et Notion en utilisant la fonctionnalité d'importation intégrée pour éviter de repartir de zéro.
Modèles de tableau
Les modèles prédéfinis pour les types de projets courants vous permettent de configurer un nouveau tableau en quelques secondes avec la bonne structure déjà en place.
Pourquoi choisir Hostinger pour Focalboard
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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