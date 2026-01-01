Déployer Mathesar dans une installation en un clic.
Interface de type feuille de calcul open-source pour explorer et modifier des bases de données PostgreSQL sans écrire de SQL.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mathesar
Mathesar est une application web open source qui superpose une interface de type feuille de calcul à n'importe quelle base de données PostgreSQL. Au lieu de remplacer votre base de données, elle se connecte directement en utilisant les rôles et permissions natifs de PostgreSQL, de sorte que chaque utilisateur voit exactement les données auxquelles il est autorisé à accéder — sans nécessiter de couche d'identité distincte.
L'auto-hébergement de Mathesar maintient vos données sous votre contrôle tout en offrant aux membres d'équipe non techniques un moyen d'interroger, de filtrer et de modifier des enregistrements via une interface de grille familière. Les développeurs conservent un accès complet au schéma Postgres sous-jacent, ce qui signifie que Mathesar fonctionne en parallèle avec vos outils existants plutôt que de les remplacer.
Principales fonctionnalités de Mathesar
Édition de type tableur
Parcourir, filtrer, trier et modifier les lignes de n'importe quelle table via une grille familière — aucun client SQL ou de base de données n'est nécessaire.
Générateur de requêtes visuel
Créez des requêtes avec des jointures, des agrégations et des filtres via une interface pointer-cliquer qui reste synchronisée avec votre schéma Postgres.
Contrôle d'accès natif
Mathesar utilise de vrais rôles et permissions PostgreSQL, de sorte que ce que les utilisateurs peuvent voir et modifier est toujours régi par les propres règles de sécurité de votre base de données.
Importation et exportation CSV
Téléchargez des fichiers CSV ou TSV directement dans des tableaux, ou exportez n'importe quelle vue vers une feuille de calcul pour une analyse hors ligne.
Formulaires de données partageables
Créez des formulaires de saisie simples qui permettent aux collaborateurs d'ajouter des lignes à un tableau sans exposer l'interface complète de la base de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mathesar
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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