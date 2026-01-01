Mathesar est une application web open source qui superpose une interface de type feuille de calcul à n'importe quelle base de données PostgreSQL. Au lieu de remplacer votre base de données, elle se connecte directement en utilisant les rôles et permissions natifs de PostgreSQL, de sorte que chaque utilisateur voit exactement les données auxquelles il est autorisé à accéder — sans nécessiter de couche d'identité distincte.

L'auto-hébergement de Mathesar maintient vos données sous votre contrôle tout en offrant aux membres d'équipe non techniques un moyen d'interroger, de filtrer et de modifier des enregistrements via une interface de grille familière. Les développeurs conservent un accès complet au schéma Postgres sous-jacent, ce qui signifie que Mathesar fonctionne en parallèle avec vos outils existants plutôt que de les remplacer.