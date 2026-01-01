Jusqu’à 70 % de rabais sur Mathesar

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Interface de type feuille de calcul open-source pour explorer et modifier des bases de données PostgreSQL sans écrire de SQL.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mathesar

Mathesar est une application web open source qui superpose une interface de type feuille de calcul à n'importe quelle base de données PostgreSQL. Au lieu de remplacer votre base de données, elle se connecte directement en utilisant les rôles et permissions natifs de PostgreSQL, de sorte que chaque utilisateur voit exactement les données auxquelles il est autorisé à accéder — sans nécessiter de couche d'identité distincte.

L'auto-hébergement de Mathesar maintient vos données sous votre contrôle tout en offrant aux membres d'équipe non techniques un moyen d'interroger, de filtrer et de modifier des enregistrements via une interface de grille familière. Les développeurs conservent un accès complet au schéma Postgres sous-jacent, ce qui signifie que Mathesar fonctionne en parallèle avec vos outils existants plutôt que de les remplacer.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Mathesar

Édition de type tableur

Parcourir, filtrer, trier et modifier les lignes de n'importe quelle table via une grille familière — aucun client SQL ou de base de données n'est nécessaire.

Générateur de requêtes visuel

Créez des requêtes avec des jointures, des agrégations et des filtres via une interface pointer-cliquer qui reste synchronisée avec votre schéma Postgres.

Contrôle d'accès natif

Mathesar utilise de vrais rôles et permissions PostgreSQL, de sorte que ce que les utilisateurs peuvent voir et modifier est toujours régi par les propres règles de sécurité de votre base de données.

Importation et exportation CSV

Téléchargez des fichiers CSV ou TSV directement dans des tableaux, ou exportez n'importe quelle vue vers une feuille de calcul pour une analyse hors ligne.

Formulaires de données partageables

Créez des formulaires de saisie simples qui permettent aux collaborateurs d'ajouter des lignes à un tableau sans exposer l'interface complète de la base de données.

Pourquoi choisir Hostinger pour Mathesar

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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