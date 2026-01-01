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Interface web riche en fonctionnalités pour exécuter des LLM locaux avec prise en charge de GGUF, GPTQ et AWQ sur CPU ou GPU.

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Text Generation Web UI

Text Generation Web UI est une interface open source basée sur Gradio pour charger, exécuter et interagir localement avec des modèles de langage de grande taille. Il prend en charge plus de formats de modèles que pratiquement n'importe quel autre frontal LLM auto-hébergé — y compris GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers — ce qui en fait l'outil principal pour les utilisateurs qui travaillent avec divers fichiers de modèles de HuggingFace et qui ont besoin d'un contrôle total sur les paramètres d'inférence.

Ce déploiement utilise la version optimisée pour CPU, qui exécute des modèles quantifiés GGUF via le backend llama.cpp — pratique sur n'importe quel VPS sans GPU dédié. Placez n'importe quel fichier de modèle GGUF dans le volume des modèles et il apparaîtra dans l'onglet Modèles, prêt à être chargé. L'auto-hébergement conserve vos conversations, vos invites système et tous les documents que vous partagez avec le modèle sur votre propre infrastructure.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Text Generation Web UI

Prise en charge des modèles multi-formats

Chargez les modèles GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers depuis la même interface sans reconfigurer les backends ni reconstruire le conteneur.

Discussion, instruction et carnet

Trois modes d'interaction distincts couvrent les conversations à plusieurs tours, les tâches structurées de type invite-réponse et la génération de texte libre dans un seul outil.

Système de personnages et de personas

Définissez des fiches de personnage IA détaillées avec des histoires, des exemples de dialogues et des avatars pour façonner le comportement du modèle à travers les sessions.

API compatible OpenAI

Activer l'API REST optionnelle sur le port 5000 pour connecter des applications externes en utilisant les bibliothèques clientes OpenAI standard sans modifications de code.

Écosystème d'extensions

Les extensions communautaires ajoutent des fonctionnalités telles que la mémoire à long terme, l'entrée/sortie vocale, l'intégration de Stable Diffusion et des outils personnalisés.

Inférence CPU sans GPU

Exécute des modèles quantifiés GGUF sur CPU via llama.cpp — un modèle de 3 à 7 milliards de paramètres est pratique sur un VPS standard avec 8 Go de RAM.

Pourquoi choisir Hostinger pour Text Generation Web UI

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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