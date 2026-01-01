Chevereto est une plateforme d'hébergement d'images et de vidéos mature et auto-hébergée, plébiscitée par les communautés depuis 2007. Elle offre tout le nécessaire pour gérer un site de partage de médias complet — inscription des utilisateurs, profils, authentification à deux facteurs, organisation avancée des médias par catégories, tags et albums, ainsi que des contrôles de confidentialité granulaires par téléchargement pour le contenu public, privé ou protégé par mot de passe.

L'exécution de Chevereto sur votre propre VPS vous permet de garder chaque téléchargement, compte utilisateur et flux de revenus sous votre contrôle total, sans frais par image ni restrictions de contenu. Ce modèle regroupe Chevereto avec MariaDB pour les métadonnées de contenu et Redis pour le stockage rapide des sessions et du cache, tandis que Traefik gère automatiquement le routage HTTPS, de sorte que la plateforme est prête à accepter son premier téléchargement en quelques minutes.