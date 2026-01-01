Déployer Chibisafe en 1 clic.
Coffre-fort de fichiers open-source ultra-rapide pour le téléchargement, le partage et la gestion de fichiers, de photos et de documents avec des liens partageables.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Chibisafe
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Chibisafe
Chibisafe est un coffre-fort de fichiers auto-hébergé écrit en TypeScript qui facilite le partage de fichiers. Téléchargez n'importe quoi — photos, vidéos, documents, extraits de code — et recevez un lien de partage instantané. Les téléchargements par blocs garantissent un transfert fiable des fichiers volumineux même sur des connexions plus lentes, tandis qu'une galerie en mosaïque épurée vous permet de parcourir vos médias visuellement.
Contrairement aux services d'hébergement de fichiers, l'auto-hébergement de Chibisafe vous donne un contrôle total sur le stockage, les politiques d'accès et la gestion des utilisateurs. Exécutez-le en mode public pour les téléchargements ouverts, en mode comptes utilisateurs pour les utilisateurs enregistrés, ou en mode sur invitation uniquement pour les équipes privées — le tout configurable depuis le tableau de bord d'administration intégré sans toucher aux fichiers de configuration.
Principales fonctionnalités de Chibisafe
Téléversements de fichiers segmentés
Divise automatiquement les fichiers volumineux en morceaux pour assurer des transferts fiables même sur des connexions instables, sans limite pratique de taille de fichier.
Albums et Galeries
Organisez les téléversements en albums avec des liens de galerie partageables pour la distribution de collections de photos ou de lots de documents via une seule URL.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez n'importe quelle URL externe en plus de l'hébergement de fichiers, consolidant tous vos besoins de partage en un seul service auto-hébergé.
ShareX et Support iOS
La configuration native de ShareX et un raccourci iOS vous permettent de téléverser des captures d'écran et des fichiers depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile en quelques secondes.
Contrôle d'accès flexible
Basculez entre le mode public, les comptes d'utilisateurs ou le mode sur invitation seulement pour contrôler précisément qui peut télécharger sur votre instance.
Pourquoi choisir Hostinger pour Chibisafe
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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