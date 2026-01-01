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Gestion de documents d'entreprise open source avec OCR, recherche plein texte, flux de travail, permissions basées sur les rôles et contrôle de version.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mayan EDMS

Mayan EDMS est un système de gestion documentaire de niveau entreprise, gratuit et open source, qui capture, stocke, organise et récupère les documents de votre organisation via une interface web épurée. Basé sur Django et utilisé dans les organisations de santé, juridiques, gouvernementales et financières du monde entier, Mayan offre l'OCR, la recherche en texte intégral, des flux de travail automatisés, un contrôle d'accès basé sur les rôles à granularité fine, l'historique des versions et des classeurs basés sur les métadonnées — des fonctionnalités que l'on trouve généralement dans les produits DMS commerciaux coûtant des milliers de dollars par poste.

L'auto-hébergement de Mayan EDMS sur votre VPS maintient chaque document, journal d'audit et flux de travail au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers. Les documents sont stockés chiffrés au repos, et le système de permissions riche vous permet de séparer la visibilité entre les départements, les clients ou les périmètres de conformité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Mayan EDMS

OCR et recherche plein texte

L'OCR intégré extrait le texte des PDF et images numérisés, indexant chaque mot pour une recherche plein texte instantanée dans toute la bibliothèque de documents.

Flux de travail automatisés

Définir des flux de travail d'approbation en plusieurs étapes avec un routage conditionnel, une révision parallèle et des actions déclenchées lors des transitions d'état de document.

Autorisations basées sur le rôle

Le contrôle d'accès granulaire au niveau du document, du classeur et du type de métadonnées vous permet de séparer la visibilité par département, client ou portée de conformité.

Armoires et métadonnées

Organisez les documents dans des armoires hiérarchiques avec des champs de métadonnées personnalisés, des règles de classement intelligentes et un filtrage basé sur des balises pour une récupération rapide.

Historique des versions et journal d'audit

Chaque téléchargement, modification, commentaire et consultation est versionné et audité, offrant une chaîne de traçabilité complète pour les exigences de conformité et réglementaires.

API REST et intégrations

Un système complet d'API REST et de webhooks facilite l'intégration de Mayan avec les plateformes CRM, ERP et de signature électronique existantes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Mayan EDMS

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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