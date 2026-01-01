Déployer Koel en 1 clic.
Serveur de streaming musical personnel qui transforme votre VPS en un lecteur de musique cloud privé avec une interface web moderne.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Koel
Koel est une application de streaming musical auto-hébergée qui vous permet de profiter d'une expérience d'écoute à la Spotify avec votre propre collection musicale. Conçue avec Laravel et Vue.js, elle assure une lecture audio réactive, la gestion de votre bibliothèque et la création de playlists, le tout directement dans votre navigateur — sur n'importe quel appareil, sans nécessiter l'installation d'une application.
Contrairement aux services de streaming en ligne, Koel garde votre musique sur votre propre serveur, sans abonnement, sans restrictions de contenu et sans partage de données avec des tiers. Vous pouvez télécharger des fichiers directement via l'interface web ou indiquer à Koel un répertoire musical existant. L'application gère alors automatiquement l'analyse des métadonnées, la récupération des pochettes d'album et l'organisation de votre bibliothèque.
Principales fonctionnalités de Koel
Lecteur Web moderne
L'application monopage Vue.js offre une lecture instantanée, la gestion de la file d'attente et des raccourcis clavier depuis n'importe quel navigateur sans installer d'application native.
Téléchargement de fichiers par navigateur
Ajoutez de la musique à votre bibliothèque en faisant glisser des fichiers dans le navigateur — aucun accès SSH, FTP ou en ligne de commande n'est requis.
Last.fm Scrobbling
Connectez votre compte Last.fm pour enregistrer automatiquement chaque morceau que vous écoutez et construire un historique d'écoute complet.
Support multi-utilisateurs
Créez des comptes pour la famille ou les amis, chacun avec des listes de lecture et un historique d'écoute distincts, tous partageant la même bibliothèque musicale.
Gestion des listes de lecture
Créez et gérez des listes de lecture manuellement ou laissez Koel générer des listes « Récemment écoutés » et de favoris automatiquement pendant que vous écoutez.
Pourquoi choisir Hostinger pour Koel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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