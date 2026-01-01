Koel est une application de streaming musical auto-hébergée qui vous permet de profiter d'une expérience d'écoute à la Spotify avec votre propre collection musicale. Conçue avec Laravel et Vue.js, elle assure une lecture audio réactive, la gestion de votre bibliothèque et la création de playlists, le tout directement dans votre navigateur — sur n'importe quel appareil, sans nécessiter l'installation d'une application.

Contrairement aux services de streaming en ligne, Koel garde votre musique sur votre propre serveur, sans abonnement, sans restrictions de contenu et sans partage de données avec des tiers. Vous pouvez télécharger des fichiers directement via l'interface web ou indiquer à Koel un répertoire musical existant. L'application gère alors automatiquement l'analyse des métadonnées, la récupération des pochettes d'album et l'organisation de votre bibliothèque.