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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cassandra Reaper

Cassandra Reaper est l'outil open source de facto pour orchestrer les réparations d'Apache Cassandra à travers des clusters à centre de données unique et multi-sites. Créé à l'origine chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds et reprend en toute sécurité après des pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un workflow observable et avec état.

L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison de métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Cassandra Reaper

Réparations segmentées

Divisez les réparations en petites plages et exécutez-les de manière opportuniste sur les nœuds pour éviter de surcharger le cluster.

Planification des réparations

Planifier des réparations récurrentes par keyspace avec une intensité, un parallélisme et des nombres de segments configurables.

Contrôle multi-cluster

Enregistrez et gérez les réparations pour plusieurs clusters Cassandra à partir d'une interface utilisateur web unique et d'une API REST.

Mettre en pause et reprendre

Les exécutions de réparation persistantes peuvent être mises en pause, reprises et récupérées après des redémarrages sans perdre de progression.

Métriques et observabilité

Les métriques Dropwizard intégrées exposent la progression de la réparation, l'état des segments et la santé du cluster JMX pour la surveillance.

Pourquoi choisir Hostinger pour Cassandra Reaper

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Martin K
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