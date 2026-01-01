Déployer Cassandra Reaper en un clic.
Planificateur de réparation centralisé et interface utilisateur web pour maintenir les clusters Apache Cassandra sains et cohérents.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Cassandra Reaper
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cassandra Reaper
Cassandra Reaper est l'outil open source de facto pour orchestrer les réparations d'Apache Cassandra à travers des clusters à centre de données unique et multi-sites. Créé à l'origine chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds et reprend en toute sécurité après des pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un workflow observable et avec état.
L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison de métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.
Principales fonctionnalités de Cassandra Reaper
Réparations segmentées
Divisez les réparations en petites plages et exécutez-les de manière opportuniste sur les nœuds pour éviter de surcharger le cluster.
Planification des réparations
Planifier des réparations récurrentes par keyspace avec une intensité, un parallélisme et des nombres de segments configurables.
Contrôle multi-cluster
Enregistrez et gérez les réparations pour plusieurs clusters Cassandra à partir d'une interface utilisateur web unique et d'une API REST.
Mettre en pause et reprendre
Les exécutions de réparation persistantes peuvent être mises en pause, reprises et récupérées après des redémarrages sans perdre de progression.
Métriques et observabilité
Les métriques Dropwizard intégrées exposent la progression de la réparation, l'état des segments et la santé du cluster JMX pour la surveillance.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cassandra Reaper
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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