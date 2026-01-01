Jusqu’à 70 % de rabais sur Checkmate

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Plateforme open source de surveillance de serveurs pour le suivi de la disponibilité, des performances et de l'état de santé de l'infrastructure en temps réel.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Checkmate

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Checkmate

Checkmate est une application open source de surveillance de serveur qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services à partir d'un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, l'intégration de Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.

Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant une panne unique de faire tomber à la fois votre application et votre capacité à la détecter.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Checkmate

Surveillance de la disponibilité en temps réel

Vérifie en permanence vos serveurs et services afin que vous sachiez dès qu'un problème survient, et non après que les utilisateurs commencent à se plaindre.

Alertes de temps d'arrêt par courriel

Envoie des notifications instantanées lorsque les services tombent en panne et lorsqu'ils se rétablissent, informant votre équipe sans vérifications manuelles du tableau de bord.

Intégration PageSpeed

Récupère les métriques Google PageSpeed Insights en même temps que les données de disponibilité afin que vous puissiez suivre à la fois la disponibilité et les performances côté utilisateur au même endroit.

Surveillance des conteneurs Docker

Surveille les applications conteneurisées via l'accès au socket Docker, offrant une visibilité simultanée sur la santé au niveau de l'hôte et au niveau du conteneur.

Analyse des tendances historiques

Stocke l'historique de disponibilité au fil du temps afin que vous puissiez identifier les pannes récurrentes, mesurer la conformité aux SLA et justifier les investissements en infrastructure.

Pourquoi choisir Hostinger pour Checkmate

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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