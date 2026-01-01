Déployer Checkmate en un clic.
Plateforme open source de surveillance de serveurs pour le suivi de la disponibilité, des performances et de l'état de santé de l'infrastructure en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Checkmate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Checkmate
Checkmate est une application open source de surveillance de serveur qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services à partir d'un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, l'intégration de Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.
Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant une panne unique de faire tomber à la fois votre application et votre capacité à la détecter.
Principales fonctionnalités de Checkmate
Surveillance de la disponibilité en temps réel
Vérifie en permanence vos serveurs et services afin que vous sachiez dès qu'un problème survient, et non après que les utilisateurs commencent à se plaindre.
Alertes de temps d'arrêt par courriel
Envoie des notifications instantanées lorsque les services tombent en panne et lorsqu'ils se rétablissent, informant votre équipe sans vérifications manuelles du tableau de bord.
Intégration PageSpeed
Récupère les métriques Google PageSpeed Insights en même temps que les données de disponibilité afin que vous puissiez suivre à la fois la disponibilité et les performances côté utilisateur au même endroit.
Surveillance des conteneurs Docker
Surveille les applications conteneurisées via l'accès au socket Docker, offrant une visibilité simultanée sur la santé au niveau de l'hôte et au niveau du conteneur.
Analyse des tendances historiques
Stocke l'historique de disponibilité au fil du temps afin que vous puissiez identifier les pannes récurrentes, mesurer la conformité aux SLA et justifier les investissements en infrastructure.
Pourquoi choisir Hostinger pour Checkmate
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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