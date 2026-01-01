Déployer CryptPad en 1 clic.
Suite bureautique collaborative chiffrée de bout en bout où le serveur ne voit jamais le contenu de vos documents.
Trouvez le forfait VPS idéal pour CryptPad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec CryptPad
CryptPad est une suite bureautique collaborative open-source et chiffrée de bout en bout. Contrairement aux éditeurs cloud qui stockent les documents en texte clair sur le serveur, CryptPad chiffre tout dans le navigateur avant que cela n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hôte n'a jamais accès à ce que les utilisateurs écrivent, dessinent ou créent. Cette architecture à connaissance nulle la rend adaptée aux équipes gérant des informations sensibles, aux organisations soumises à des réglementations strictes en matière de données, ou à toute personne souhaitant une collaboration en temps réel sans faire confiance à un fournisseur de services avec son contenu.
L'auto-hébergement de CryptPad sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les documents de votre équipe, les données utilisateur et le stockage — sans limites d'utilisation, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un cloud externe.
Principales fonctionnalités de CryptPad
Chiffrement sans connaissance
Tout le contenu des documents est chiffré dans le navigateur avant d'atteindre le serveur, ainsi l'hôte — y compris vous — ne peut jamais lire les documents stockés.
Suite bureautique complète
Créez et collaborez sur des documents texte enrichi, des feuilles de calcul, des présentations, des fichiers de code, des tableaux Kanban, des tableaux blancs et des formulaires — le tout en temps réel.
Collaboration des invités
Partagez n'importe quel document via un lien et les collaborateurs peuvent le modifier sans créer de compte, tout en conservant un chiffrement de bout en bout complet.
Lecteurs d'équipe
Organisez les documents dans des disques d'équipe partagés avec des structures de dossiers et des autorisations d'accès granulaires pour différents membres ou groupes.
Aucun stockage de serveur en texte clair
Même si le serveur est compromis, les données stockées restent du texte chiffré qui ne peut être lu sans les clés de chiffrement détenues uniquement par les clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour CryptPad
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile