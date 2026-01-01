Déployer Grav en 1 clic.
CMS rapide et moderne basé sur des fichiers plats, ne nécessitant aucune base de données — uniquement des fichiers Markdown, des modèles Twig et un écosystème de plugins.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Grav
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grav
Grav est un CMS moderne à fichiers plats qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown sur le système de fichiers, éliminant entièrement la base de données. Construit sur PHP avec le moteur de templating Twig, il offre des chargements de page rapides grâce à la mise en cache basée sur les fichiers, un panneau d'administration intégré pour les éditeurs non techniques, et plus de 300 plugins pour les formulaires, le SEO, la recherche et le contenu multilingue.
L'auto-hébergement de Grav sur votre VPS signifie que les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, que le contrôle de version est géré nativement par Git, et qu'il n'y a pas de limites de connexion à la base de données, de maux de tête liés à l'optimisation des requêtes, ou de tâches de sauvegarde séparées — juste des fichiers et votre application fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.
Principales fonctionnalités de Grav
Aucune base de données requise
Tout le contenu réside sous forme de fichiers Markdown, éliminant le besoin de configuration de base de données, de regroupement de connexions ou d'optimisation des requêtes pour les charges de travail typiques d'un site.
Admin Panel intégré
Gérez les pages, les thèmes, les plugins et les comptes utilisateurs via une interface web soignée sans toucher à la ligne de commande ni modifier les fichiers directement.
Riche écosystème de plugins
Plus de 300 plugins couvrent les formulaires, le support multilingue, la recherche, le SEO, l'optimisation d'images, et plus encore — installez-les en un clic depuis le panneau d'administration.
Contenu compatible avec Git
L'architecture basée sur des fichiers rend l'ensemble du site — contenu, configuration et code — traçable dans Git pour les déploiements automatisés et l'historique des modifications.
Modélisation Twig
Créez des thèmes entièrement personnalisés en utilisant le moteur de template Twig avec accès à la puissante API de contenu, au système de taxonomie et au pipeline média.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grav
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.