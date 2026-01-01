Déployer Manyfold dans une installation en 1 clic.
Gestionnaire d'actifs numériques auto-hébergé pour organiser, étiqueter et prévisualiser votre bibliothèque de modèles d'impression 3D.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Manyfold
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Manyfold
Manyfold est un gestionnaire d'actifs numériques open source conçu spécifiquement pour les passionnés d'impression 3D et les créateurs qui ont besoin d'organiser des collections croissantes de fichiers STL, 3MF et autres fichiers de modèles. Contrairement aux gestionnaires de fichiers génériques, Manyfold comprend nativement les fichiers 3D, générant des vignettes et des aperçus interactifs, suivant les créateurs et les licences, et regroupant les pièces connexes en modèles logiques avec des balises, des descriptions et des métadonnées personnalisées.
L'exécution de Manyfold sur votre VPS vous permet de garder sous votre contrôle des milliers de modèles payants et gratuits que vous collectez sur des sites comme MakerWorld, Printables et Thingiverse, avec une couche ActivityPub fédérée vous permettant de partager des collections avec d'autres créateurs sans céder votre bibliothèque à un marché fermé.
Principales fonctionnalités de Manyfold
Prévisualisations 3D interactives
Faites pivoter et inspectez les formats STL, 3MF, OBJ et autres directement dans le navigateur sans télécharger ni ouvrir un trancheur.
Marquage intelligent et métadonnées
Organisez les modèles avec des balises hiérarchiques, des créateurs, des licences et des champs personnalisés afin que votre bibliothèque reste consultable à mesure qu'elle s'enrichit.
Collections multi-utilisateurs
Partagez des bibliothèques avec des membres de votre famille ou de votre club en utilisant des autorisations granulaires par utilisateur et des contrôles d'accès basés sur les rôles.
Partage fédéré
Suivez d'autres instances Manyfold via ActivityPub pour découvrir et échanger des modèles sans dépendre d'une place de marché centrale.
Authentification unique OIDC
Connectez Manyfold à Authentik, Keycloak ou à tout autre fournisseur OIDC pour centraliser l'authentification sur l'ensemble de votre pile auto-hébergée.
Balayage automatique de la bibliothèque
Déposez les dossiers de modèles existants dans le volume de stockage et Manyfold les importe, les déduplique et les indexe à la volée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Manyfold
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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