Déployer Owncast en 1 clic d'installation.
Serveur de diffusion en direct et de chat auto-hébergé — diffusez des vidéos en direct selon vos propres conditions sans dépendre de Twitch ou YouTube.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Owncast
Owncast est un serveur de diffusion en direct et de clavardage auto-hébergé, gratuit et open-source, qui vous donne un contrôle total sur vos diffusions. Il remplace les plateformes commerciales comme Twitch ou YouTube Live par votre propre flux dédié, où vous définissez les règles, maîtrisez la relation avec votre public et conservez toutes les données de contenu et des spectateurs sur votre propre serveur.
Compatible avec les logiciels de diffusion RTMP standard comme OBS, Streamlabs et XSplit, Owncast fonctionne avec les outils que les diffuseurs connaissent déjà. Il s'intègre également au Fediverse via ActivityPub, permettant aux utilisateurs de Mastodon et d'autres plateformes décentralisées de vous suivre et de recevoir des notifications lorsque vous êtes en direct — sans qu'ils aient besoin de créer un compte sur votre site.
Principales fonctionnalités de Owncast
Diffusion RTMP
Connectez-vous directement depuis OBS, Streamlabs ou tout encodeur compatible RTMP — aucun plugin propriétaire ni modification logicielle n'est requis.
Chat en direct intégré
Le chat intégré en temps réel permet aux spectateurs d'interagir pendant votre diffusion sans avoir besoin de widgets tiers ou de services de chat externes.
Intégration Fediverse
La prise en charge d'ActivityPub permet aux utilisateurs de Mastodon et d'autres services du Fediverse de suivre votre flux et de recevoir des notifications de mise en ligne, élargissant ainsi votre portée sur les réseaux décentralisés.
Branding personnalisé
Définissez votre propre nom, logo, description et liens sociaux afin que votre page de diffusion reflète votre identité, et non un modèle de plateforme générique.
Enregistrement du flux
Enregistrez éventuellement les diffusions localement pour une relecture à la demande, donnant aux spectateurs accès à votre contenu même après la fin du direct.
Pourquoi choisir Hostinger pour Owncast
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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