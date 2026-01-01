Déployer Matrix Conduit en un clic.
Serveur domestique Matrix léger basé sur Rust pour un chat sécurisé et fédéré avec une consommation minimale de ressources.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Matrix Conduit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Matrix Conduit
Matrix Conduit est un homeserver Matrix simple, rapide et fiable, écrit en Rust. Conçu comme une alternative légère à Synapse, il est livré sous forme d'un seul binaire avec une base de données RocksDB intégrée, éliminant le besoin de PostgreSQL ou d'autres services externes et réduisant considérablement l'empreinte des ressources nécessaires pour faire fonctionner votre propre serveur de discussion.
L'auto-hébergement de Conduit sur un VPS vous donne la pleine propriété de l'historique des messages, des médias et des clés de chiffrement tout en fédérant avec le réseau Matrix mondial. Le chiffrement de bout en bout est activé par défaut, et tout client Matrix standard comme Element, FluffyChat ou Cinny se connecte immédiatement, de sorte que votre communauté continue d'utiliser les outils qu'elle connaît déjà.
Principales fonctionnalités de Matrix Conduit
Empreinte légère
Un seul binaire Rust avec un magasin RocksDB intégré s'exécute confortablement sur de petits plans VPS là où Synapse peinerait.
Chiffrement de bout en bout
Les salons privés et les messages directs sont chiffrés par défaut afin que le contenu des messages reste illisible pour quiconque, à l'exception de leurs destinataires.
Fédération Matrix
Connectez-vous avec des utilisateurs sur n'importe quel autre homeserver Matrix dans le monde entier via le protocole Matrix ouvert et le réseau de fédération.
Aucune base de données externe
Stocke toutes les données dans une instance RocksDB intégrée, éliminant la complexité de la configuration, de l'optimisation et de la sauvegarde de PostgreSQL.
Clients standard pris en charge
Fonctionne avec Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, et tous les autres clients qui utilisent l'API client-serveur Matrix.
Contrôle du jeton d'enregistrement
Limitez la création de nouveaux comptes par un jeton secret partagé afin que seules les personnes que vous invitez puissent s'inscrire sur votre serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Matrix Conduit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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