Déployer le client NetBird en un clic.
Client VPN maillé basé sur WireGuard qui connecte votre VPS à un réseau privé sécurisé avec des contrôles d'accès à confiance zéro.
Trouvez le forfait VPS idéal pour NetBird Client
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec NetBird Client
NetBird Client est une solution VPN moderne qui crée des réseaux superposés basés sur WireGuard entre les appareils sans configuration complexe du serveur. Il établit automatiquement des connexions pair-à-pair avec des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment l'intégration SSO, l'authentification multifacteur et des politiques d'accès granulaires — le tout géré via un plan de contrôle centralisé sans hub VPN traditionnel.
L'exécution du client NetBird sur votre VPS connecte votre infrastructure cloud à votre réseau NetBird privé, permettant un accès sécurisé et chiffré aux services et ressources de l'ensemble de votre environnement tout en maintenant les charges de travail sensibles complètement hors de l'internet public et sous votre contrôle total.
Principales fonctionnalités de NetBird Client
WireGuard Réseau maillé
Établit automatiquement des tunnels WireGuard directs de pair à pair entre les appareils, offrant une connectivité chiffrée haute performance sans le goulot d'étranglement d'un serveur VPN central.
Contrôle d'accès Zero Trust
Les politiques réseau granulaires déterminent précisément quels appareils et utilisateurs peuvent accéder à quelles ressources, appliquant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre infrastructure.
Intégration SSO et MFA
S'intègre avec les fournisseurs d'identité populaires pour l'authentification unique et l'authentification multi-facteurs, apportant la sécurité d'entreprise à votre réseau privé sans outils supplémentaires.
Traversée automatique de NAT
La perforation de NAT intégrée et le repli sur relais assurent une connectivité fiable même lorsque les appareils se trouvent derrière des pare-feu ou un NAT restrictif, ne nécessitant aucune redirection de port manuelle.
Cryptage résistant au quantique
L'intégration optionnelle de Rosenpass ajoute un échange de clés post-quantique en plus de WireGuard, protégeant ainsi vos tunnels chiffrés contre les menaces émergentes.
Pourquoi choisir Hostinger pour NetBird Client
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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