Steel Browser est un bac à sable de navigateur open-source conçu pour les agents IA et les flux de travail d'automatisation. Il encapsule une instance Chrome gérée derrière une API REST et WebSocket, exposant le protocole complet Chrome DevTools afin que les agents puissent naviguer sur les pages, remplir des formulaires, capturer des captures d'écran et extraire des données structurées sans avoir à jongler avec le code passe-partout de Puppeteer ou Selenium.

L'auto-hébergement de Steel conserve chaque session de navigation, magasin de cookies et charge utile extraite sur votre propre infrastructure plutôt que sur un cloud de navigateur tiers. Vous évitez la tarification par session, conservez le contrôle sur les proxys et les paramètres anti-détection, et pouvez connecter n'importe quel framework d'agent IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou code personnalisé — au même backend.