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API de navigateur open-source qui donne aux agents IA un contrôle total d'une véritable instance Chrome pour l'automatisation web et l'extraction de données.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Steel Browser

Steel Browser est un bac à sable de navigateur open-source conçu pour les agents IA et les flux de travail d'automatisation. Il encapsule une instance Chrome gérée derrière une API REST et WebSocket, exposant le protocole complet Chrome DevTools afin que les agents puissent naviguer sur les pages, remplir des formulaires, capturer des captures d'écran et extraire des données structurées sans avoir à jongler avec le code passe-partout de Puppeteer ou Selenium.

L'auto-hébergement de Steel conserve chaque session de navigation, magasin de cookies et charge utile extraite sur votre propre infrastructure plutôt que sur un cloud de navigateur tiers. Vous évitez la tarification par session, conservez le contrôle sur les proxys et les paramètres anti-détection, et pouvez connecter n'importe quel framework d'agent IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou code personnalisé — au même backend.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Steel Browser

Gestion de session

Créer, mettre en pause, reprendre et détruire des sessions de navigateur isolées via une seule API REST, avec les cookies et le stockage local préservés entre les appels.

Accès CDP complet

Connectez-vous directement au protocole Chrome DevTools via WebSocket pour un contrôle précis avec Puppeteer, Playwright ou tout client compatible CDP.

Page en Markdown et PDF

Les points de terminaison intégrés convertissent n'importe quelle page rendue en Markdown propre, PDF ou captures d'écran, prêts à alimenter les fenêtres de contexte des LLM ou les pipelines de documents.

Débogueur de session active

Le tableau de bord visuel diffuse chaque session en temps réel afin que vous puissiez voir ce qu'un agent voit, rejouer les actions et diagnostiquer les échecs sans relancer les tâches.

SDKs agnostiques de framework

Les SDKs officiels Python et Node s'intègrent à LangChain, CrewAI, OpenAI Agents et aux piles personnalisées — passez des fournisseurs de navigateurs cloud sans réécrire la logique de l'agent.

Pourquoi choisir Hostinger pour Steel Browser

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Herriman
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Martin K
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