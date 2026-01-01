Déployer Medusa avec une installation en un clic.
Gestionnaire automatique de bibliothèque vidéo pour les séries télévisées — récupère les nouveaux épisodes dès qu'ils apparaissent sur les indexeurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Medusa
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Medusa
Medusa est un serveur d'automatisation de longue date, maintenu par la communauté, pour les bibliothèques de séries télévisées. Il suit les séries que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs de torrents pour les nouvelles sorties d'épisodes, télécharge les fichiers correspondants via votre téléchargeur existant, puis les renomme, les étiquette et les déplace dans votre bibliothèque — le tout géré depuis une interface utilisateur web soignée inspirée de SickBeard et SickChill.
L'auto-hébergement de Medusa sur un VPS maintient votre automatisation TV en fonctionnement 24h/24 et 7j/7, afin que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'associe naturellement avec Plex, Jellyfin, Emby et l'écosystème Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab grâce à des plugins natifs.
Principales fonctionnalités de Medusa
Suivi des séries et des épisodes
Ajoutez des séries de TVDB, TVMaze ou IMDb et Medusa surveille chaque saison pour les nouveaux épisodes dès qu'ils apparaissent sur les indexeurs.
Profils de préférences de qualité
Définissez les préférences de qualité, de résolution, de codec et de langue par émission afin que la bonne version l'emporte lorsque plusieurs candidats apparaissent.
Prise en charge native de l'indexeur
Plugins intégrés pour les indexeurs Newznab et Torznab, ainsi qu'un support direct pour NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge et rTorrent.
Recherche de sous-titres
Recherche sur OpenSubtitles, Addic7ed et Podnapisi des sous-titres correspondants dans vos langues préférées après chaque téléchargement.
Automatisation du post-traitement
Renomme, étiquette et déplace les fichiers téléchargés dans des arborescences de dossiers compatibles avec Plex/Jellyfin/Emby, sans tri manuel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Medusa
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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