Déployer WireGuard Easy en 1 clic.
Gestion web de VPN WireGuard avec génération de clients, codes QR et statistiques de trafic en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WireGuard Easy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WireGuard Easy
WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui simplifie le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard pour tous les niveaux de compétence. Elle offre un tableau de bord pour créer des configurations client, générer des codes QR pour la configuration mobile et surveiller les statistiques de trafic en temps réel sans avoir à toucher la CLI de WireGuard.
L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module de noyau léger offrent des tunnels nettement plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN ou IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.
Principales fonctionnalités de WireGuard Easy
Gestion basée sur le web
Ajouter, activer, désactiver et supprimer des clients VPN depuis une interface de navigateur sans utiliser la ligne de commande WireGuard.
Configuration du code QR
Générer des codes QR pour chaque configuration client à scanner avec l'application mobile WireGuard pour une configuration de connexion instantanée.
Statistiques de trafic en temps réel
Surveillez l'utilisation de la bande passante par client et les horodatages de dernière connexion depuis le tableau de bord pour suivre l'activité VPN.
Tunnels WireGuard rapides
La cryptographie moderne de WireGuard et son implémentation au niveau du noyau offrent des tunnels VPN plus rapides et plus efficaces que ceux d'OpenVPN.
Exportation de la configuration client
Téléchargez les fichiers de configuration client pour tout appareil prenant en charge WireGuard, y compris les clients de bureau, mobiles et de routeur.
Pourquoi choisir Hostinger pour WireGuard Easy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
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