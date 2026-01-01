WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui simplifie le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard pour tous les niveaux de compétence. Elle offre un tableau de bord pour créer des configurations client, générer des codes QR pour la configuration mobile et surveiller les statistiques de trafic en temps réel sans avoir à toucher la CLI de WireGuard.

L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module de noyau léger offrent des tunnels nettement plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN ou IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.