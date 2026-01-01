Déployer Karakeep en un clic.
Gestionnaire de favoris auto-hébergé avec étiquetage optimisé par l'IA, recherche en texte intégral et archivage de pages pour les liens, les notes et les PDF.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Karakeep
Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé moderne, conçu pour un archivage complet des informations. Au-delà de la simple sauvegarde d'URL, il capture des notes, des images, des PDF et le contenu complet des pages, avec extraction automatique des métadonnées. L'étiquetage et la synthèse assistés par l'IA — via OpenAI ou des modèles Ollama locaux — organisent automatiquement votre collection, tandis que la recherche plein texte optimisée par Meilisearch rend la récupération instantanée, même avec des milliers d'éléments enregistrés.
L'auto-hébergement de Karakeep sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de votre historique de navigation et de votre contenu enregistré. Il n'y a pas de frais par marque-page, pas de quotas de stockage et aucun accès tiers à vos données. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox et les applications mobiles pour iOS et Android synchronisent tout sur tous vos appareils.
Principales fonctionnalités de Karakeep
Étiquetage basé sur l'IA
Étiquetez et résumez automatiquement les éléments enregistrés à l'aide d'OpenAI ou d'un modèle Ollama exécuté localement — aucune organisation manuelle n'est requise.
Recherche plein texte
Meilisearch indexe tout le contenu enregistré, y compris les pages archivées et les PDF, afin que vous puissiez trouver n'importe quoi dans votre collection en quelques millisecondes.
Page Archivage & OCR
Préservez le contenu complet de la page même si les sources originales disparaissent, et extrayez le texte consultable des images à l'aide de l'OCR intégré.
Synchronisation navigateur et mobile
Enregistrez des signets en un clic depuis les extensions Chrome ou Firefox, et accédez à votre collection complète depuis les applications iOS et Android avec synchronisation automatique.
Importation de flux RSS
Importez automatiquement du contenu à partir de flux RSS dans des collections organisées, maintenant votre base de connaissances à jour sans enregistrement manuel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Karakeep
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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