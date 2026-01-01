Déployer Apache IoTDB en un clic.
Base de données de séries chronologiques pour l'IoT industriel, offrant une ingestion à haut débit, des requêtes en moins d'une seconde et une compression ultra-élevée en périphérie.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache IoTDB
Apache IoTDB est une base de données de séries temporelles spécialement conçue pour l'Internet des objets, élaborée dès le départ pour les charges de travail IoT industrielles où des milliards de points de données arrivent chaque jour de millions de capteurs. Son format TsFile léger et colonnaire atteint des taux de compression que les bases de données relationnelles typiques ne peuvent pas égaler, tandis que les requêtes analytiques en moins d'une seconde et un schéma de dispositif basé sur un arbre modélisent la manière dont l'équipement industriel réel est structuré.
L'auto-hébergement d'Apache IoTDB sur votre VPS offre aux projets de fabrication, d'énergie, de transport et de villes intelligentes un backend de télémétrie privé qui s'intègre nativement avec Grafana, Spark, Flink, Kafka et MQTT — sans payer de frais par métrique et sans envoyer les données des capteurs à des clouds tiers.
Principales fonctionnalités de Apache IoTDB
Stockage colonnaire TsFile
Un format de stockage en colonnes conçu spécifiquement et optimisé pour les données de séries chronologiques offre des taux de compression allant jusqu'à 20:1 par rapport aux bases de données traditionnelles.
Ingestion à débit élevé
Gère des millions d'écritures par seconde provenant d'appareils IoT à faible consommation en utilisant un arbre de fusion structuré en journal conçu pour les charges de travail intensives en écriture.
Schéma de dispositif arborescent
Le modèle de chemin hiérarchique reflète la manière dont les usines et les flottes organisent les capteurs, avec des jokers flous pour les requêtes d'agrégation inter-appareils.
Prise en charge native des protocoles
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 et l'ingestion MQTT permettent à n'importe quel appareil, tableau de bord ou outil d'analyse de se connecter sans adaptateurs personnalisés.
Grafana et Spark prêts
Les connecteurs officiels pour Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka et Hadoop transforment IoTDB en un backend de séries temporelles intégrable pour les pipelines existants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache IoTDB
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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