Déployer JumpServer en un clic.
Plateforme open source de gestion des accès privilégiés pour l'accès centralisé SSH, RDP et aux bases de données à toute votre infrastructure.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec JumpServer
JumpServer est une plateforme open-source de gestion des accès privilégiés (PAM) qui fournit une passerelle centralisée pour accéder à tous les actifs d'infrastructure — serveurs, bases de données, clusters Kubernetes et périphériques réseau. Au lieu de distribuer des clés SSH ou de partager directement des mots de passe, les équipes s'authentifient via JumpServer, qui agit comme un proxy pour chaque connexion, enregistre toutes les activités et les sessions à des fins d'audit et de conformité. L'accès est régi par des autorisations basées sur les rôles et des flux de travail d'approbation facultatifs.
L'auto-hébergement de JumpServer conserve tous les enregistrements de session, les journaux d'accès et les identifiants stockés sur votre propre infrastructure — essentiel pour les cadres de conformité tels que SOX, PCI-DSS et ISO 27001 qui exigent des pistes d'audit et la preuve que l'accès aux systèmes sensibles est contrôlé et surveillé.
Principales fonctionnalités de JumpServer
Passerelle d'accès centralisée
Acheminez toutes les connexions SSH, RDP, VNC et de base de données via un proxy unique et audité, éliminant l'exposition directe des identifiants aux ingénieurs.
Enregistrement et relecture de session
Chaque session privilégiée est enregistrée et rejouable dans le navigateur, offrant aux équipes de sécurité une piste d'audit complète de toute l'activité de l'infrastructure.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Accorder aux utilisateurs l'accès à des actifs spécifiques avec des autorisations granulaires et des flux de travail d'approbation à durée limitée afin que les identifiants ne soient jamais partagés directement.
Prise en charge multi-protocole
Gérer les serveurs Linux via SSH, les machines Windows via RDP ou VNC, les bases de données relationnelles, les clusters Kubernetes et les périphériques réseau depuis une seule plateforme.
Coffre-fort d'identifiants intégré
Stockez, faites pivoter et poussez les identifiants automatiquement afin que les utilisateurs se connectent via JumpServer sans jamais connaître les mots de passe sous-jacents.
Pourquoi choisir Hostinger pour JumpServer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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