Déployer Mautic en un clic.
Plateforme d'automatisation marketing open source pour les campagnes par e-mail, la notation des leads et l'engagement client multicanal.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Mautic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mautic
Mautic est une plateforme d'automatisation du marketing entièrement open source qui offre aux entreprises un contrôle total sur leurs campagnes, leurs données de contact et leurs parcours clients. Contrairement aux outils marketing SaaS qui facturent par contact, Mautic fonctionne sur votre propre infrastructure — pas de frais de plateforme récurrents, pas de partage de données avec des tiers, et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Mautic sur un VPS maintient vos données clients sous votre contrôle direct — essentiel pour le RGPD et les exigences de souveraineté des données. Sans tarification par contact, vous pouvez faire évoluer vos opérations marketing sans pénalités de coût, tout en conservant la pleine propriété de chaque e-mail, campagne et interaction avec les prospects.
Principales fonctionnalités de Mautic
Automatisation des campagnes de courriels
Créez des campagnes de goutte-à-goutte automatisées et des courriels de diffusion grâce à un éditeur par glisser-déposer, à la personnalisation dynamique du contenu et aux tests A/B.
Notation et suivi des prospects
Attribuez un score aux contacts en fonction des visites de pages, des ouvertures d'e-mails, des soumissions de formulaires et des événements personnalisés afin de prioriser le suivi au bon moment.
Générateur de campagnes visuelles
Concevez des parcours clients complexes en plusieurs étapes avec un éditeur de flux de travail basé sur un canevas qui connecte les conditions, les actions et les décisions.
Segmentation des contacts
Segmentez les contacts dynamiquement en utilisant les données comportementales, les données démographiques et les champs personnalisés pour cibler la bonne audience pour chaque campagne.
Approche multicanal
Atteignez vos contacts par e-mail, SMS, notifications push et notifications web depuis une plateforme unique avec un suivi d'engagement unifié.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mautic
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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