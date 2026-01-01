Déployer SolidInvoice en un clic.
Application de facturation open source basée sur Symfony pour les freelances et les petites entreprises pour gérer les clients, les devis et les paiements.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SolidInvoice
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SolidInvoice
SolidInvoice est une application de facturation open-source basée sur le framework Symfony, conçue pour les pigistes, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de facturation clair et ciblé, sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'ensemble du processus, du devis à l'encaissement : gérer les clients et les contacts, envoyer des devis qui se transforment en factures, suivre les paiements et configurer les taxes et les devises pour correspondre à votre juridiction.
L'auto-hébergement de SolidInvoice sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des factures et les données de paiement sur une infrastructure que vous contrôlez — sans tarification par utilisateur, sans frais par facture et sans accès tiers aux informations financières sensibles. Un assistant de première exécution vous guide à travers la configuration de la base de données et la création du compte administrateur initial, et le service MySQL inclus stocke toutes les données transactionnelles derrière un HTTPS géré par Traefik dès le premier déploiement.
Principales fonctionnalités de SolidInvoice
Devis et factures
Émettez des devis professionnels qui se transforment en factures en un seul clic, éliminant la saisie de données en double tout au long du processus de vente et de facturation.
Gestion de la clientèle
Suivez les clients, les contacts et les soldes créditeurs dans un répertoire centralisé avec l'historique des factures par client et les soldes impayés.
Factures récurrentes
Planifiez les factures récurrentes pour les clients sous contrat de service et la facturation par abonnement, avec génération automatique selon le cycle que vous définissez.
Suivi des paiements
Enregistrez les paiements partiels et intégraux pour les factures, avec prise en charge intégrée des passerelles de paiement enfichables comme Stripe et PayPal.
Multi-devises et taxes
Facturez les clients internationaux dans leur devise locale et configurez plusieurs taux de taxe pour gérer la TVA, la TPS et les structures fiscales régionales.
Créé sur Symfony
Propulsé par le framework PHP Symfony mature, offrant une base stable et extensible avec un historique de maintenance à long terme.
Pourquoi choisir Hostinger pour SolidInvoice
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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