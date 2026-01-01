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Application de facturation open source basée sur Symfony pour les freelances et les petites entreprises pour gérer les clients, les devis et les paiements.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SolidInvoice

SolidInvoice est une application de facturation open-source basée sur le framework Symfony, conçue pour les pigistes, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de facturation clair et ciblé, sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'ensemble du processus, du devis à l'encaissement : gérer les clients et les contacts, envoyer des devis qui se transforment en factures, suivre les paiements et configurer les taxes et les devises pour correspondre à votre juridiction.

L'auto-hébergement de SolidInvoice sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des factures et les données de paiement sur une infrastructure que vous contrôlez — sans tarification par utilisateur, sans frais par facture et sans accès tiers aux informations financières sensibles. Un assistant de première exécution vous guide à travers la configuration de la base de données et la création du compte administrateur initial, et le service MySQL inclus stocke toutes les données transactionnelles derrière un HTTPS géré par Traefik dès le premier déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SolidInvoice

Devis et factures

Émettez des devis professionnels qui se transforment en factures en un seul clic, éliminant la saisie de données en double tout au long du processus de vente et de facturation.

Gestion de la clientèle

Suivez les clients, les contacts et les soldes créditeurs dans un répertoire centralisé avec l'historique des factures par client et les soldes impayés.

Factures récurrentes

Planifiez les factures récurrentes pour les clients sous contrat de service et la facturation par abonnement, avec génération automatique selon le cycle que vous définissez.

Suivi des paiements

Enregistrez les paiements partiels et intégraux pour les factures, avec prise en charge intégrée des passerelles de paiement enfichables comme Stripe et PayPal.

Multi-devises et taxes

Facturez les clients internationaux dans leur devise locale et configurez plusieurs taux de taxe pour gérer la TVA, la TPS et les structures fiscales régionales.

Créé sur Symfony

Propulsé par le framework PHP Symfony mature, offrant une base stable et extensible avec un historique de maintenance à long terme.

Pourquoi choisir Hostinger pour SolidInvoice

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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