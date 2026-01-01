Déployer OpenVPN Access Server en un clic.
Serveur VPN SSL de qualité entreprise avec une console d'administration web, un portail client en libre-service et la prise en charge de toutes les principales plateformes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OpenVPN Access Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server est la solution VPN de qualité commerciale construite sur le protocole OpenVPN open-source éprouvé. Il ajoute une interface d'administration web puissante, une configuration client automatisée et une authentification multi-facteurs pour rendre le déploiement d'un VPN sécurisé accessible à toute organisation. Deux connexions simultanées gratuites sont incluses par défaut, avec des licences disponibles pour les équipes plus importantes.
L'auto-hébergement d'Access Server sur votre propre VPS vous offre une adresse IP statique dédiée, un contrôle total sur les clés de chiffrement et les politiques d'accès, et aucune infrastructure partagée avec d'autres organisations. Contrairement aux services VPN hébergés, votre trafic ne passe jamais par un tiers — ce qui en fait le bon choix pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou de conformité.
Principales fonctionnalités de OpenVPN Access Server
Console d'administration Web
Configurez les utilisateurs, l'authentification, la mise en réseau et les paramètres VPN avancés via une interface complète basée sur un navigateur sans toucher à la ligne de commande.
Téléchargements clients en un clic
Le portail client en libre-service permet aux utilisateurs de télécharger des clients VPN préconfigurés pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android en un seul clic.
Authentification flexible
Prend en charge les comptes locaux, LDAP, RADIUS, SAML et PAM afin que le serveur d'accès s'intègre à votre infrastructure d'identité existante sans gestion d'utilisateurs en double.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques réseau par utilisateur et par groupe vous permettent de restreindre les ressources auxquelles chaque utilisateur peut accéder, en appliquant le principe du moindre privilège sur l'ensemble de votre réseau.
Tunnelisation fractionnée
Acheminer uniquement un trafic spécifique via le VPN, tout en permettant aux autres trafics d'utiliser directement la connexion locale, afin d'équilibrer sécurité et performance pour les travailleurs à distance.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenVPN Access Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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