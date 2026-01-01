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Plateforme auto-hébergée de surveillance et de gestion à distance pour les ordinate ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT via le réseau local ou internet.

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$ CA9,09/mois
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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MeshCentral

MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD à partir d'une seule console web.

Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, vous permettant de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.

L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par utilisateur, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer tout, d'une poignée d'appareils personnels à des milliers de points d'accès clients.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MeshCentral

Bureau à distance et shell

Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD via une interface rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers basée sur le web — aucune installation client requise.

Agent léger

De minuscules agents natifs se connectent en sortie depuis chaque appareil, de sorte que MeshCentral fonctionne à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.

Groupes d'appareils et politiques

Organisez les points de terminaison en groupes maillés avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions groupées afin que les grandes flottes restent gérables.

Authentification à deux facteurs

Le TOTP, WebAuthn et l'authentification à deux facteurs (2FA) par e-mail intégrés assurent la sécurité de la console d'administration, même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.

Enregistrement et audit des sessions

L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance et un journal d'audit détaillé vous permettent de revoir chaque action effectuée par chaque administrateur.

APIs REST et WebSocket

Des API complètes vous permettent de scripter la gestion des appareils, d'intégrer avec des outils de gestion des tickets, ou de construire sur MeshCentral comme fondation d'un RMM personnalisé.

Pourquoi choisir Hostinger pour MeshCentral

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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