Déployer MeshCentral en un clic.
Plateforme auto-hébergée de surveillance et de gestion à distance pour les ordinate ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT via le réseau local ou internet.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MeshCentral
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MeshCentral
MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD à partir d'une seule console web.
Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, vous permettant de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.
L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par utilisateur, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer tout, d'une poignée d'appareils personnels à des milliers de points d'accès clients.
Principales fonctionnalités de MeshCentral
Bureau à distance et shell
Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD via une interface rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers basée sur le web — aucune installation client requise.
Agent léger
De minuscules agents natifs se connectent en sortie depuis chaque appareil, de sorte que MeshCentral fonctionne à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.
Groupes d'appareils et politiques
Organisez les points de terminaison en groupes maillés avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions groupées afin que les grandes flottes restent gérables.
Authentification à deux facteurs
Le TOTP, WebAuthn et l'authentification à deux facteurs (2FA) par e-mail intégrés assurent la sécurité de la console d'administration, même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.
Enregistrement et audit des sessions
L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance et un journal d'audit détaillé vous permettent de revoir chaque action effectuée par chaque administrateur.
APIs REST et WebSocket
Des API complètes vous permettent de scripter la gestion des appareils, d'intégrer avec des outils de gestion des tickets, ou de construire sur MeshCentral comme fondation d'un RMM personnalisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour MeshCentral
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Courtier MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface utilisateur web, éditeur ACL et surveillance en temps réel