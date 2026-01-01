Déployer FileGator en un clic.
Gestionnaire de fichiers multi-utilisateurs auto-hébergé avec gestion des permissions par rôle, prise en charge des archives et prévisualisation des médias — aucune base de données requise.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FileGator
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FileGator
FileGator est un gestionnaire de fichiers open source auto-hébergé qui offre une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance de base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes d'utilisateurs et des permissions stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des permissions configurables pour lire, écrire, téléverser, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers.
L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS conserve tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer aux côtés d'autres services sans dédier un serveur complet à la gestion des fichiers.
Principales fonctionnalités de FileGator
Permissions multi-utilisateurs
Créer des comptes administrateur, utilisateur et invité avec des permissions indépendantes par opération — contrôlant qui peut lire, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers séparément.
Aucune base de données nécessaire
Tous les comptes utilisateur et la configuration sont stockés dans des fichiers JSON plats, éliminant le besoin d'une base de données et rendant le déploiement simple et portable.
Gestion des archives
Créez et extrayez des archives ZIP via le navigateur sans SSH ni outils en ligne de commande, ce qui simplifie les transferts de fichiers en masse et les sauvegardes.
Liens de partage publics
Générer des liens de téléchargement publics pour des fichiers ou des dossiers afin que les destinataires externes puissent accéder à un contenu spécifique sans avoir besoin d'un compte sur le serveur.
Aperçu des médias
Prévisualisez les images, vidéos, fichiers audio et texte directement dans le navigateur — aucun téléchargement n'est nécessaire pour confirmer le bon fichier avant de le partager.
Pourquoi choisir Hostinger pour FileGator
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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