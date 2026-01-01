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Gestionnaire de tâches personnel auto-hébergé avec analyse du langage naturel, tâches récurrentes, et vues Kanban et calendrier.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TaskTrove

TaskTrove est une application de gestion de tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge un nombre illimité de sous-tâches et de modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.

Contrairement aux applications de tâches basées sur le cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâche sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TaskTrove

Analyse du langage naturel

Tapez "demain à 14h" ou "chaque vendredi" pour définir des dates d'échéance et des plannings récurrents sans utiliser de sélecteur de date.

Vues Kanban et calendrier

Basculez entre les vues liste, tableau Kanban et calendrier pour travailler avec vos tâches dans la vue qui correspond le mieux à votre objectif actuel.

Modèles de tâches récurrentes

Définissez des règles de récurrence quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou entièrement personnalisées afin que les tâches de routine se replanifient automatiquement sans saisie manuelle.

Organisation du projet

Regroupez les tâches en projets avec des sections, des étiquettes à code couleur et des sous-tâches illimitées pour maintenir un travail complexe structuré et navigable.

Stockage de fichiers

Toutes les tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON simples — faciles à sauvegarder, à transférer vers une autre instance ou à lire directement sans outil de base de données.

Pourquoi choisir Hostinger pour TaskTrove

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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