Déployer TaskTrove en un clic.
Gestionnaire de tâches personnel auto-hébergé avec analyse du langage naturel, tâches récurrentes, et vues Kanban et calendrier.
Trouvez le forfait VPS idéal pour TaskTrove
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TaskTrove
TaskTrove est une application de gestion de tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge un nombre illimité de sous-tâches et de modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.
Contrairement aux applications de tâches basées sur le cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâche sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.
Principales fonctionnalités de TaskTrove
Analyse du langage naturel
Tapez "demain à 14h" ou "chaque vendredi" pour définir des dates d'échéance et des plannings récurrents sans utiliser de sélecteur de date.
Vues Kanban et calendrier
Basculez entre les vues liste, tableau Kanban et calendrier pour travailler avec vos tâches dans la vue qui correspond le mieux à votre objectif actuel.
Modèles de tâches récurrentes
Définissez des règles de récurrence quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou entièrement personnalisées afin que les tâches de routine se replanifient automatiquement sans saisie manuelle.
Organisation du projet
Regroupez les tâches en projets avec des sections, des étiquettes à code couleur et des sous-tâches illimitées pour maintenir un travail complexe structuré et navigable.
Stockage de fichiers
Toutes les tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON simples — faciles à sauvegarder, à transférer vers une autre instance ou à lire directement sans outil de base de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour TaskTrove
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA