Déployer Formbricks en un clic.
Plateforme open source pour créer des enquêtes ciblées sur les canaux in-app, par lien, sur site web et par e-mail.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Formbricks
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Formbricks
Formbricks est une plateforme de gestion d'expérience open source, conçue comme une alternative auto-hébergeable à Qualtrics et SurveyMonkey. Les équipes produit et marketing l'utilisent pour créer des sondages qui atteignent les utilisateurs exactement là où ils se trouvent — au sein des applications web via le SDK JavaScript, sur des pages de liens autonomes, intégrés dans des sites web, ou diffusés via des campagnes d'e-mail. Toutes les réponses sont centralisées dans un tableau de bord unifié avec des fonctionnalités de segmentation et de filtrage intégrées.
L'auto-hébergement de Formbricks sur votre VPS vous donne la pleine propriété de chaque réponse de sondage et segment d'audience, sans que les données ne quittent votre infrastructure. Le premier utilisateur à s'inscrire après le déploiement devient l'administrateur, sans qu'il y ait de justificatifs d'identité par défaut à distribuer. PostgreSQL et Valkey sont préconfigurés et prêts à l'emploi dès le premier démarrage.
Principales fonctionnalités de Formbricks
Distribution multicanal
Atteignez les répondants directement dans l'application via le SDK JavaScript, sur des pages de liens partageables, intégrés dans des sites web, ou par e-mail — le tout géré depuis un seul tableau de bord.
Ciblage d'audience du SDK
Afficher les enquêtes à des segments d'utilisateurs spécifiques en fonction d'attributs, d'événements personnalisés ou d'actions passées suivies via le SDK Formbricks.
Éditeur de branchement logique
Créez des sondages en plusieurs étapes avec une logique conditionnelle, des règles de saut et divers types d'entrée via un éditeur visuel sans code.
Acheminement automatisé des réponses
Envoyez automatiquement les réponses vers Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ou n8n dès l'arrivée des soumissions.
Statistiques de soumission
Consultez les taux d'achèvement, les résumés des réponses et les soumissions individuelles directement dans le tableau de bord sans exporter les données.
Sondages multi-langues
Déployez des enquêtes en plusieurs langues simultanément à partir d'une configuration d'enquête unique pour atteindre des publics mondiaux.
Pourquoi choisir Hostinger pour Formbricks
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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