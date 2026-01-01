Déployer Metabase en 1 clic.
Plateforme d'intelligence décisionnelle open source qui permet à tout membre de l'équipe d'explorer les données et de créer des tableaux de bord sans SQL.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Metabase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Metabase
Metabase est une plateforme de veille stratégique open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde. Son générateur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent se plonger dans des requêtes natives. Il se connecte à plus de 20 bases de données, notamment PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par courriel et Slack.
Le déploiement de Metabase sur votre propre VPS permet de conserver les données commerciales sensibles dans votre environnement, d'éliminer la tarification SaaS par siège et de fournir des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse infonuagiques partagés.
Principales fonctionnalités de Metabase
Générateur de requêtes No-SQL
Toute personne de l'équipe peut explorer les données et créer des graphiques via une interface visuelle sans apprendre la syntaxe SQL.
Plus de 20 connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, et plus encore via un assistant de configuration guidé.
Tableaux de bord interactifs
Combinez des graphiques, des métriques et des filtres dans des tableaux de bord partageables qui se mettent à jour automatiquement avec de nouvelles données.
Rapports automatisés
Programmez l'envoi de rapports par e-mail ou Slack afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations à jour sans avoir à se connecter.
Intégration et Partage
Intégrer des tableaux de bord dans des outils externes ou partager des liens publics pour des analyses orientées client sans exposer les données brutes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Metabase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.
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