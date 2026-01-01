Metabase est une plateforme de veille stratégique open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde. Son générateur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent se plonger dans des requêtes natives. Il se connecte à plus de 20 bases de données, notamment PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par courriel et Slack.

Le déploiement de Metabase sur votre propre VPS permet de conserver les données commerciales sensibles dans votre environnement, d'éliminer la tarification SaaS par siège et de fournir des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse infonuagiques partagés.