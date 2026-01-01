Déployer SuggestArr en 1 clic.
Moteur de recommandation de médias automatisé qui analyse l'historique de visionnage et demande du contenu similaire via Seer.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SuggestArr
SuggestArr se connecte à votre serveur multimédia (Jellyfin, Plex ou Emby) et à votre instance Seer pour automatiser le cycle de découverte et de demande de médias. Il lit l'historique de visionnage récent, trouve des films et des émissions de télévision similaires via la base de données TMDb, et soumet automatiquement des demandes de téléchargement selon un calendrier configurable — bouclant la boucle entre ce que vous regardez aujourd'hui et ce qui apparaît dans votre bibliothèque demain.
Contrairement aux flux de travail de demande manuels, SuggestArr fonctionne sans surveillance. Un mode IA optionnel utilisant n'importe quelle API compatible OpenAI (y compris Ollama local) ajoute des recommandations hyper-personnalisées avec recherche en langage naturel. La configuration s'effectue via un assistant d'interface utilisateur web après le déploiement — aucune information d'identification API n'est requise au moment du déploiement.
Principales fonctionnalités de SuggestArr
Analyse de l'historique de visionnage
Lit l'historique de lecture récent de Jellyfin, Plex ou Emby pour identifier ce que les utilisateurs regardent et proposer des candidats pertinents pour de nouvelles recommandations.
Soumission automatisée de demande
Envoie les requêtes média directement à votre instance Seer selon un calendrier cron configurable, sans aucune intervention manuelle requise après la configuration initiale.
Recommandations propulsées par TMDb
Découvre des titres similaires en utilisant l'API de The Movie Database avec des filtres pour le genre, la note, l'année de sortie, la langue et la disponibilité en streaming.
Découverte basée sur l'IA
L'intégration LLM optionnelle avec OpenAI, Ollama, Gemini ou LiteLLM offre des recommandations personnalisées et permet la recherche de médias en langage naturel.
Visionneuse de journaux en temps réel
Tableau de bord intégré avec des journaux filtrés en direct montrant exactement ce qui a été recommandé, demandé et ignoré lors de chaque exécution d'automatisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour SuggestArr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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