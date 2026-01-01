SuggestArr se connecte à votre serveur multimédia (Jellyfin, Plex ou Emby) et à votre instance Seer pour automatiser le cycle de découverte et de demande de médias. Il lit l'historique de visionnage récent, trouve des films et des émissions de télévision similaires via la base de données TMDb, et soumet automatiquement des demandes de téléchargement selon un calendrier configurable — bouclant la boucle entre ce que vous regardez aujourd'hui et ce qui apparaît dans votre bibliothèque demain.

Contrairement aux flux de travail de demande manuels, SuggestArr fonctionne sans surveillance. Un mode IA optionnel utilisant n'importe quelle API compatible OpenAI (y compris Ollama local) ajoute des recommandations hyper-personnalisées avec recherche en langage naturel. La configuration s'effectue via un assistant d'interface utilisateur web après le déploiement — aucune information d'identification API n'est requise au moment du déploiement.