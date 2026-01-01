Déployer LinkStack en un clic.
Plateforme de liens en bio auto-hébergée pour créer des pages de destination personnalisées avec des liens illimités et un contrôle total de la conception.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LinkStack
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LinkStack
LinkStack est une plateforme de liens en bio open source qui permet aux créateurs, aux entreprises et aux organisations de centraliser tous leurs liens importants sur une seule page de destination personnalisable. Conçue avec PHP et Laravel, elle offre des liens illimités, des thèmes personnalisés, des icônes de réseaux sociaux, des analyses de clics et un support multi-utilisateur dès le départ — des fonctionnalités que les alternatives commerciales comme Linktree réservent généralement aux forfaits payants.
L'auto-hébergement de LinkStack sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des analyses de visiteurs, des données de clics et de la configuration de la page, sans frais d'abonnement par page, sans publicité injectée sur les forfaits gratuits, et sans risque de voir votre lien en bio suspendu par une plateforme tierce. Connectez un domaine personnalisé via Traefik et la page devient une partie entièrement intégrée à votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de LinkStack
Liens illimités
Ajoutez autant de liens, de sections et de pages que vous le souhaitez, sans plafonds mensuels, limites d'éléments ou frais par lien d'un fournisseur SaaS.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou personnalisez entièrement les pages avec des CSS personnalisés, des arrière-plans, des formes de boutons et des animations pour correspondre à votre marque.
Analyse intégrée
Suivez les vues de page et le nombre de clics par lien dans le panneau d'administration sans injecter de pixels de suivi tiers dans les navigateurs de vos visiteurs.
Prise en charge multi-utilisateur
Hébergez des pages pour des équipes entières ou des agences avec des comptes d'utilisateur distincts, un accès basé sur les rôles et une administration centralisée sur une seule instance.
Icônes sociales et personnalisées
Ajoutez des icônes pour les principaux réseaux sociaux ainsi que des icônes personnalisées téléchargées afin que les liens restent visuellement cohérents et instantanément reconnaissables.
Mise à jour en un clic
Appliquez les nouvelles versions directement depuis le panneau d'administration avec le programme de mise à jour intégré, en maintenant votre instance à jour sans reconstruire le conteneur.
Pourquoi choisir Hostinger pour LinkStack
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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