Déployer Neo4j en 1 clic.
La base de données de graphes open source leader mondial, conçue pour stocker et interroger des données profondément connectées à grande échelle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Neo4j
Neo4j est la base de données de graphes la plus largement déployée au monde, stockant les données sous forme de nœuds et de relations plutôt que de lignes et de tables. Ce modèle de graphe natif le rend exceptionnellement rapide pour parcourir les connexions — que vous recherchiez le chemin le plus court entre deux personnes, détectiez des réseaux de fraude ou génériez des recommandations de produits — sans les jointures coûteuses qui ralentissent les bases de données relationnelles sur les problèmes de données connectées.
L'auto-hébergement de Neo4j sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre modèle de données, la configuration de la mémoire et les autorisations d'accès. Vous évitez les frais de cloud par requête tout en conservant les données relationnelles sensibles — telles que les réseaux d'utilisateurs, les graphes de transactions et les hiérarchies organisationnelles — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez.
Principales fonctionnalités de Neo4j
Stockage natif de graphes
Les données sont physiquement stockées sous forme de nœuds et de relations, de sorte que les parcours de graphes s'exécutent en temps constant quelle que soit la taille totale de l'ensemble de données — ce que les bases de données relationnelles ne peuvent égaler.
Langage de requête Cypher
Cypher est un langage de requête expressif, basé sur la correspondance de motifs, conçu spécifiquement pour les graphes, vous permettant de décrire des requêtes de relations complexes dans une syntaxe lisible, similaire à SQL.
IU de navigateur intégrée
Neo4j Browser offre une interface visuelle interactive pour écrire des requêtes, explorer votre graphe et afficher les résultats sous forme de diagrammes interactifs de nœuds et de relations.
Transactions ACID
La pleine conformité ACID garantit la cohérence et la durabilité des données, rendant Neo4j adapté aux charges de travail en production où l'exactitude est non négociable.
REST et Bolt APIs
Le protocole binaire Bolt et l'API REST HTTP permettent à toute application de se connecter à Neo4j en utilisant les pilotes officiels disponibles pour Python, Java, JavaScript, Go, .NET, et plus encore.
Algorithmes de graphes
La bibliothèque Graph Data Science propose plus de 65 algorithmes — PageRank, détection de communautés, recherche de chemins — s'exécutant directement sur votre graphe sans exporter de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Neo4j
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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