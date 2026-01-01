Déployer PrestaShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source puissante qui propulse plus de 300 000 boutiques en ligne dans le monde, avec une gestion complète des produits, des paiements et une prise en charge multilingue.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PrestaShop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PrestaShop
PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, des passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), la prise en charge multilingue et multidevise, et des outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.
Héberger PrestaShop sur votre propre VPS permet de garder les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, vous permet d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et s'adapte à la croissance de votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.
Principales fonctionnalités de PrestaShop
Catalogue complet des produits
Gérez un nombre illimité de produits avec des variantes, des combinaisons, des attributs et des règles de tarification flexibles, y compris des remises en gros et des campagnes promotionnelles à durée limitée.
Paiements intégrés
Acceptez les paiements via PayPal, Stripe, virement bancaire et des dizaines de passerelles régionales via la place de marché des modules — aucun code de paiement personnalisé n'est requis.
Multilingue et Devise
Vendez à des clients du monde entier grâce à la prise en charge native de plusieurs langues, devises et règles fiscales dans une seule installation de boutique à partir d'un tableau de bord d'administration unique.
Outils SEO et marketing
Les URL personnalisables, les champs méta, la génération de sitemap et les outils intégrés de bons de réduction et de programme de fidélité aident à générer du trafic et des achats répétés.
Thèmes et Modules
Un marché de milliers de thèmes et de modules vous permet d'étendre la conception et les fonctionnalités sans toucher au code, du chat en direct aux points de fidélité.
Pourquoi choisir Hostinger pour PrestaShop
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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