PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, des passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), la prise en charge multilingue et multidevise, et des outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.

Héberger PrestaShop sur votre propre VPS permet de garder les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, vous permet d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et s'adapte à la croissance de votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.