Déployer Gonic en un clic.
Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé avec une compatibilité API Subsonic complète pour tout client Subsonic.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Gonic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gonic
Gonic est un serveur Subsonic gratuit et open-source écrit en Go. Il vous offre un service de streaming musical personnel qui fonctionne avec des dizaines de clients populaires compatibles Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, et plus encore — afin que vous puissiez écouter votre propre bibliothèque depuis n'importe quel appareil.
Conçu pour l'efficacité, Gonic gère des bibliothèques de dizaines de milliers de pistes sans nécessiter de serveur de base de données dédié. Il prend en charge le transcodage audio à la volée, la gestion des podcasts, le scrobbling vers Last.fm et ListenBrainz, et l'accès multi-utilisateur avec des préférences par utilisateur. Il fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation comme un Raspberry Pi.
Principales fonctionnalités de Gonic
Compatible avec l'API Subsonic
Fonctionne directement avec tous les principaux clients Subsonic et OpenSubsonic, vous offrant un large choix d'applications mobiles et de bureau.
Transcodage à la volée
Convertit l'audio vers n'importe quel format pris en charge en temps réel, permettant aux clients de demander le débit binaire et le codec qui conviennent à leur connexion.
Prise en charge du scrobbling
Scrobble automatiquement les écoutes sur Last.fm et ListenBrainz afin que votre historique d'écoute reste précis sur tous les clients.
Gestion de podcasts
S'abonner aux flux de podcasts et gérer les téléchargements d'épisodes directement depuis le serveur, en gardant tout l'audio au même endroit.
Accès multi-utilisateur
Créez des comptes séparés avec des profils de transcodage individuels et des contrôles d'accès pour le partage familial ou d'équipe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gonic
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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